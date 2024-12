Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Największe stacje telewizyjne w Polsce przygotowały dla swoich widzów wyjątkowe atrakcje. Wiemy już, że podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" na scenie zaprezentują się m.in. Julia Żugaj, Anna Wyszkoni, Roksana Węgiel oraz Zenek Martyniuk. Chociaż artyści wybrani przez stację Polsat zostali docenieni przez widzów, to nie wszystko przypadło im do gustu. Poszło o lokalizację imprezy.

"Sylwestrowa Moc Przebojów" w Toruniu. Mocne słowa o lokalizacji

Internauta o nicku @falbinho4_ zamieścił na swoim profilu na TikToku filmik, na którym zaprezentował Rynek Staromiejski w Toruniu. To właśnie tam odbędzie się sylwester stacji Polsat. "Sylwester w Toruniu, trochę miejsca będzie. Ale jak na tyle gwiazd, to ciasno będzie" - czytamy w opisie kadru. Internauci natychmiast podchwycili temat i nie kryli oburzenia wybranym przez stację miejscem. "Będzie ścisk", "Przecież tam jest bardzo mało miejsca", "Kolejka to będzie chyba aż do Włocławka", "Ciekawe, gdzie ludzie zaparkują. W normalny dzień nie ma gdzie zaparkować, a co dopiero, jak przyjedzie 20 tysięcy ludzi. I kto postanowił postawić scenę w środku miasta?" - czytamy. Znaleźli się też tacy, którzy pozytywnie ocenili lokalizację imprezy. "Jedziemy", "Fajnie, że w Toruniu" - czytamy. A co Wy sądzicie o tym miejscu? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Anna Wyszkoni zaśpiewa "Agnieszkę". Nie wszystkim się to podoba

Na scenie w Toruniu zaprezentuje się Anna Wyszkoni. Wokalistka ma w planach zaśpiewać hit "Agnieszka", czyli przebój z czasów jej kariery w zespole Łzy. To nie spodobało się autorowi piosenki - Adamowi Konkolowi. "Ponad 15 lat temu była wokalistka zespołu Łzy - Anna W. opuściła zespół Łzy, deklarując z dumą: Nie po to rozpoczynam karierę solową, by grać twoje piosenki. (...) Dlatego z trudem przyjmuję fakt, że przy okazji tegorocznego występu sylwestrowego znów planuje wykonać piosenkę "Agnieszka już dawno" – utwór, który ja napisałem i który od zawsze kojarzy się z zespołem Łzy. Aniu, czy to znaczy, że kariera solowa, w którą wkładało się tyle sił i energii, nadal opiera się na cudzej twórczości?" - napisał Adam Konkol na swoim profilu na Facebooku.