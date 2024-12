Marianna i Łukasz Schreiberowie wzięli ślub cywilny w 2015 roku, a niedługo później przypieczętowali swój związek przed ołtarzem. Doczekali się córki Patrycji. W marcu 2024 roku wyszło na jaw, że aktywistka i polityk nie są już razem. "Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych - ani teraz, ani dziesięć lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi... jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji"- wyznał polityk w rozmowie z metropoliabydgoska.pl. Jak obecnie wygląda codzienność Marianny Schreiber?

"halo tu polsat". Marianna Schreiber wystąpiła z córką. "Nie jest lekko"

Marianna Schreiber wystąpiła w niedzielnym wydaniu programu "halo tu polsat". Towarzyszyła jej dziewięcioletnia córka Patrycja, która opowiedziała o tym, jak spędziły święta. - Mikołaj pod piernikami zostawił mi dziesięć złotych. (...) Byłam grzeczna i dostałam dużo prezentów - wyjawiła dziewczynka.

W dalszej części rozmowy Marianna Schreiber opowiedziała o tym, jak to jest być samodzielną matką. Bardzo stara się dla córki. - Te wszystkie trudy dnia codziennego, szczególnie od niedawna, które towarzyszą, to wydaje mi się, że dźwigam i staram się tutaj z uśmiechem na twarzy, też wychodzę z założenia, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Staram się przekazywać Patrycji same pozytywne emocje. Nie jest lekko pod wieloma względami - powiedziała Marianna Schreiber.

Marianna Schreiber o małżeństwie. "Same spędzałyśmy całe dnie"

Marianna Schreiber została także zapytana o to, z jakimi konkretnie trudnościami musi mierzyć się na co dzień. - Trudów jest bardzo dużo, ale chciałabym zaznaczyć, że ja sama się na córce skupiałam od jej urodzenia. Męża bardzo dużo nie było w domu, więc praktycznie same spędzałyśmy całe dnie i tak zostało do dzisiaj. Tyle tylko, że w tej sytuacji i pod względem finansowym, i względem organizacyjnym, np. wożeniem do szkoły - powiedziała Schreiber.