Dramatyczne święta u Szczęsnych. Liam wylądował pod kroplówką

Święta już za nami. Tegoroczne Boże Narodzenie Marina i Wojciech Szczęśni spędzili w rodzinnym gronie. Niestety świętowanie nie przebiegło tak, jak życzyłaby sobie tego para. Wszystko przez chorobę, która wkradła się do ich rodziny.

Marina podzieliła się zaskakującą relacją. "Totalna słabość"

Tuż po Bożym Narodzeniu Marina zamieściła na swoim profilu wpis, w którym krótko podsumowała ostatnie dni. Mimo że rodzinne święta skomplikowała nieco choroba, piosenkarka nie kryła wdzięczności, za spędzony czas z bliskimi. "Nie mam słów, by opisać moją wdzięczność dla tych kilku wspaniałych dni. To były pierwsze wakacje/święta w tym roku dla naszej czwórki" - zaczęła. "Mimo tego, że dopadło nas jakieś choróbsko (Liam pod kroplówką pierwszego dnia, wymioty. Ja, gorączka, kaszel i totalna słabość)…to udało nam się mimo wszystko spędzić te święta w spokoju, z dobrocią w sercu, ogromną wdzięcznością i intencją na przyszły rok" - podsumowała. Na końcu zwróciła się do swoich obserwatorów. Z uwagi na świąteczne doświadczenia życzyła im przede wszystkim zdrowia. Ci nie pozostali jej dłużni. "Dużo zdrowia dla was kochani. Taka rodzinka to najsłodszy, najcudowniejszy skarb. Nic nie jest w stanie tego opisać", "Wszystkiego dobrego dla waszej czwórki" - pisali pod postem.

Nie tylko Marinie choroba popsuła święta. Małgorzata Foremniak nie mogła wyjść z łóżka

W tym roku na choroby skarżyło się wiele gwiazd. Wśród nich znalazła się Małgorzata Foremniak. Aktorka postanowiła wyjechać na Boże Narodzenie z kraju. Niestety nie tak wyobrażała sobie świąteczny wyjazd. "W bieli pościeli.... Nie ma to jak rozłożyć się na wyjazdowych świętach. Ha ha ha" - pisała rozczarowana. Do wpisu dołączyła zdjęcie z łóżka, w równie białym szlafroku. Dom, w którym zatrzymała się Foremniak, umiejscowiony jest wysoko na wzgórzu, w naprawdę pięknej okolicy. Nic więc dziwnego, że konieczność pozostania w łóżku nie napawała gwiazdy optymizmem.