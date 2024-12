Agata Rubik nie może się nachwalić. Takie zdolności mają jej córki

Agata i Piotr Rubikowie w pewnym momencie stwierdzili, że to koniec ich przygody w Polsce. Spakowali się i wraz z córkami przeprowadzili za ocean. Rodzina zamieszkała w Miami, gdzie doczekali się już własnego apartamentu. Helena i Alicja są już nastolatkami i na co dzień uczą się w amerykańskiej szkole. Dumna mama nie mogła się ich nachwalić. Chodzi o zdolności lingwistyczne.

Agata Rubik rozpływa się nad córkami. Chwali się, że mówią w dwóch językach

Na co dzień córki Rubików chodzą do szkoły w Miami. I choć z rodzicami rozmawiają wyłącznie po polsku, nie da się ukryć, że z rówieśnikami by się do nie udało. Poza domem 15-letnia Helena i 11-letnia Alicja z pewnością rozmawiają po angielsku. Jak się okazuje, idzie im to bardzo sprawnie. Agata postanowiła podzielić się z fanami umiejętnościami córek. Okazuje się, że siostry nawet ze sobą rozmawiają w obcym języku. Przy okazji akcji pytania i odpowiedzi, jeden z internautów zapytał o kwestię lingwistyczną. "Co pani sądzi o tym, że córki rozmawiają ze sobą po angielsku... pochwala to pani czy walczy z tym?" - padło. "Rozmawiają ze sobą po polsku i angielsku. Z nami tylko po polsku. Szczerze mówiąc, podoba mi się to i bardzo im zazdroszczę ich angielskiego. Jedna z naszych najlepszych inwestycji" - stwierdziła w odpowiedzi celebrytka.

Agata Rubik świętowała urodziny w Nowym Jorku. Zachwytu nie było

12 grudnia Agata Rubik wybrała się z córkami do Nowego Jorku, by zobaczyć najważniejsze punkty w mieście. Wszystko z okazji urodzin. Dobry wieczór z Nowego Jorku. Obowiązkowy punkt programu, czyli lodowisko przy Rockefeller - przemówiła zmarznięta Agata Rubik w relacji na Instagramie. Okazało się, że wypad na łyżwy był niezwykle emocjonujący. Raz celebrytka nagrywała popisy małej dziewczynki, która prezentowała piruety. Niedługo później gwiazda była świadkiem zaręczyn na lodzie. Rubik nie była jednak zachwycona samym miastem. "Lodowisko i choinka zaliczone. Zimno jak cholera. Tęsknię za ciepłym Miami" - podsumowała krótko.