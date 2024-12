Katarzyna Pakosińska wyszła za mąż za gruzińskiego księcia Irlakliego Basilashviliego. Wesele prowadzącej program "Pytanie na śniadanie" trwało aż tydzień. "Pobiliśmy Gruzinów na głowę, jeśli chodzi o taneczność, energię i pomysłowość" - relacjonowała po uroczystości. W przeszłości Katarzyna Pakosińska była w związku małżeńskim z Tomaszem Wiadernym. Doczekali się córki Mai, która ostatnio świętowała 21. urodziny.

Katarzyna Pakosińska zwróciła się do córki. "Pamiętaj zawsze, że szczęście..."

Katarzyna Pakosińska opublikowała na instagramowym profilu archiwalne zdjęcie córki, która właśnie skończyła 21 lat. Prowadząca program "Pytanie na śniadanie" zwróciła się w opisie do Mai Antoniny. "Dwadzieścia jeden lat temu. O 12:23. Miłość i sens życia - Maja Antonina. Serce nasze, pamiętaj zawsze, że szczęście i spełnienie zależy od nas samych, gdy to co myślisz, co mówisz i co robisz, pozostaje w zgodzie. Kochamy cię najmocniej na świecie" - czytamy. Dziennikarka dodała, że dzień narodzin córki był najszczęśliwszym momentem w jej życiu. Co ciekawe, pociecha Katarzyny Pakosińskiej prężnie działa w mediach społecznościowych. Prowadzi konto na TikToku o nazwie @zwiadrowana. Mama i córka są do siebie niesłychanie podobne. Zobaczcie, jak obecnie wygląda córka Katarzyny Pakosińskiej, zaglądając do naszej galerii zdjęć.

Katarzyna Pakosińska o macierzyństwie. "Jestem lepszą ciocią"

Jakiś czas temu Katarzyna Pakosińska udzieliła wywiadu, w którym dość surowo oceniła siebie w roli matki. Satyryczka przyznała, że jej decyzje nie zawsze były trafne. - Wydaje mi się, że jestem lepszą ciocią, niż mamą. Jako mama popełniłam mnóstwo błędów, obarczając Maję, która rosła przy mnie, mnóstwem rzeczy, których nie powinnam na nią zrzucać. One brały się z tego, że nie byłam jeszcze poukładana sama ze sobą. To ja byłam wszędzie fruwająca, jeszcze z nieprzepracowanymi lękami wyniesionymi z mojego domu - wyznała Katarzyna Pakosińska w podcaście "Po macoszemu".