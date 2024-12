Przeurocza świąteczna tradycja Anny Lewandowskiej. Można się rozpłynąć

Anna Lewandowska w tym roku ze względu na świąteczny czas zdecydowała się na powrót do Polski. Wraz z mężem i córkami opuścili Hiszpanię i zameldowali się w ojczyźnie. Para spędziła wyjątkowe chwile u boku najbliższych. Trenerka fitness od kilku lat ma pewną tradycję na Instagramie. W tym roku również o niej nie zapomniała. Uraczyła obserwatorów kolejnym zdjęciem do kolekcji.

Anna Lewandowska nie zapomniała o tradycji. Pojawiło się kolejne zdjęcie z córkami

Celebrytka została mamą 4 maja 2017 roku. Właśnie wtedy na świecie pojawiła się Klara. Po niemal równo trzech latach - gdyż 6 maja 2020 roku, gwiazda urodziła drugą córkę, Laurę. W związku ze świętami trenerka fitness zapoczątkowała pewną tradycję. Co roku na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć wspólne zdjęcie z dziećmi przy choince. To już siódma, świąteczna fotografia! "Nasza mała tradycja" - napisała we wpisie celebrytka. Trzy pierwsze ujęcia są oczywiście tylko z Klarą, a później dołączyła do nich Laura. Tym razem Lewandowska ma na sobie szlafrok, a dziewczynki takie same białe piżamy w świąteczne ciastka. Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie wspomniane zdjęcie!

Rafał Maserak ujawnił, jacy za kulisami są Lewandowscy. Wspominał o kłótniach

W 2013 roku Lewandowscy stanęli na ślubnym kobiercu. Do pierwszego tańca przygotowywał ich Rafał Maserak, którego znamy z "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z Radosławem Majdanem w podcaście "Przeglądu Sportowego Onet" tancerz wyznał, jak wyglądała praca z kulisami. - Robert i Anka to są sportowcy. Skupieni na celu. Przylatywali do Warszawy z Dortmundu, bo on tam wtedy grał. Rozumiesz, specjalnie na zajęcia taneczne. I co powiem... Robert pokazywał Ani, jak ma tańczyć. I były sprzeczki. To normalne - wyjawił. Maserak zachwycał się również obecnymi poczynaniami Lewej, która zafascynowana jest od jakiegoś czasu tańcem. - Jestem jej wielkim fanem w tańcu. Pokazała, że w każdym momencie można odkryć nową pasję. Dla bachaty w Polsce zrobiła wielkie rzeczy - ocenił.