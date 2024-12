Paweł Deląg w amorach. Podbija sieć z nową partnerką

Paweł Deląg to gwiazdor "Quo Vadis", "Chłopaki nie płaczą", "Kilera" oraz "Zróbmy sobie wnuka". Uchodzi za jednego z najpopularniejszych polskich aktorów. W jego sferze uczuciowej również wiele się dzieje - Paweł Deląg układa sobie życie u boku Patrycji, którą chwali się w mediach. Ukochana aktora to psycholożka i psychoterapeutka.

Paweł Deląg pozuje z Patrycją. Opis pełen czułości

Zakochani zapozowali przed obiektywem w romantycznym uścisku. "Kochani, niech to będzie piękny czas, zatroszczmy się o naszych bliskich, okażmy im naszą troskę, miłość, od nas, Patrycji i Pawła, wszystkiego dobrego dla was i waszych rodzin. Merry Christmas!" - napisał aktor pod najnowszym postem. Jesteście ciekawi, co na to fani pary? "Piękna para", "Zdrowych i radosnych świąt!", "Piękne zdjęcie. A pan ciągle piękny i młody" - czytamy komentarze obserwujących. Jeszcze niedawno gwiazdor pokusił się o inne wyznanie z okazji Bożego Narodzenia. "Wszystkiego pięknego. Drugi dzień świąt takim słońcem się zaczyna" - pisał na InstaStories, kiedy pokazał kadr z przejażdżki w towarzystwie ukochanej.

Paweł Deląg i jego dawne związki. Z kim był amant polskiego kina?

W ostatnim wywiadzie aktora dla podcastu "WojewódzkiKędzierski" wybrzmiało to, że jest on szczęśliwie zakochany. Potwierdził nowy związek. Wcześniej był związany z wieloma gwiazdami polskiego show-biznesu. Próbował układać sobie życie u boku Katarzyny Skrzyneckiej, Bogny Sworowskiej, Violi Kołakowskiej, Patrycji Markowskiej, Dominiki Kulczyk oraz Agnieszki Sienkiewicz. Lista kobiet, którym Deląg skradł serce, jest długa. Warto zaznaczyć, że aktor doczekał się dwóch synów - Pawła i Mikołaja. Deląg wiele razy podkreślał, że synowie są zainteresowani branżą filmową. O jednym z nich szerzej wypowiedział się dla MixtapeTV. - Paweł Junior ewidentnie zdradza talenty muzyczne, parodiowe, umie fajnie naśladować różne postacie. Ma fajny głos, dobrze śpiewa, dobrze wygląda, ma wszystko, co mogłoby mu pomóc osiągnąć sukces. Ale nie chce - przekazał Paweł Deląg.