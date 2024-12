Jakubiak zwrócił się do Prokopa. Te słowa chwytają za serce

Marcin Prokop gościł w jednym z odcinków programu "Autentyczni" stacji TVN, w którym odpowiadał na pytania osób w spektrum autyzmu, którzy chcą spróbować swoich sił jako dziennikarze. W pewnym momencie gospodarz "Dzień dobry TVN" zdobył się na osobiste wyznanie i wspomniał o Tomaszu Jakubiaku. Kucharz był poruszony wypowiedzią kolegi ze stacji.

Marcin Prokop o Tomaszu Jakubiaku. "Nie miałbym w jego sytuacji tyle siły"

Marcin Prokop w programie "Autentyczni" odpowiadał na wiele pytań, w tym również na te bardzo osobiste. W pewnym momencie jedna z uczestniczek formatu zapytała go o to, czy ma jakieś skryte marzenie. Dziennikarz postanowił wówczas podzielić się przejmującymi przemyśleniami. - Chciałbym uniknąć cierpienia związanego z chorobą - zaczął. Po chwili wspomniał o byłym jurorze "MasterChefa" - Tomaszu Jakubiaku, u którego zdiagnozowano rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór, który zaatakował jelita, dwunastnicę oraz kości miednicy i kręgosłupa. - Zwłaszcza że ostatnio serce rozdziera mi - zresztą nie tylko mi - choroba Tomka Jakubiaka, którego pewnie wszyscy znacie, a który ciężko zachorował na raka - powiedział. Później dodał:

To człowiek, który był takim słońcem wschodzącym nad horyzontem - zawsze ciepły, zawsze gorący wręcz, zawsze jowialny, zawsze przytulający ludzi do serca, zawsze pełen dobrego humoru. Patrząc, jak nagle niknie w oczach, gaśnie, jak jego życie się zmieniło, to myślę sobie, że ja nie miałbym w jego sytuacji tyle siły i energii, żeby tak dzielnie to znosić, jak on. Takich sytuacji się boję

- usłyszeli wszyscy.

W dalszej części wypowiedzi Prokop podkreślił, że jego marzeniem jest również to, żeby nikogo w nieodwracalny sposób nie skrzywdzić. - Czasami jest tak, że robisz komuś coś świadomie albo nieświadomie, co powoduje, że ta osoba pęka jak dzbanuszek z porcelany. Nawet jeśli potem się ten dzbanuszek poskleja, nawet jak te części się sklei złotem, tak jak w takiej japońskiej sztuce sklejania ze sobą pękniętych elementów, to już nie jest to samo naczynie. Więc staram się robić rzeczy, które nie krzywdzą ludzi i chciałbym, żeby tak było dobrze - wyznał.

Tomasz Jakubiak odpowiada na słowa Marcina Prokopa. "Rozumiesz, co przechodzę"

Mimo że Tomasz Jakubiak przebywa obecnie w Izraelu, gdzie jest pod opieką specjalistów, słowa Prokopa do niego dotarły. Kucharz nie krył, że te go wzruszyły. Na InstaStories zwrócił się do kolegi ze stacji i podziękował mu. "Marcin, dziękuję za jedne z najmądrzejszych słów, jakie tu przeczytałem. Rozumiesz, co przechodzę, jakbyś przeniknął moje myśli. Dzięki" - napisał.