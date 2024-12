Rafał Maserak się wygadał. Mówi o kłótniach Lewandowskich

W 2013 roku Anna i Robert Lewandowscy stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonia była dopracowana w każdym calu. Para poświęciła miesiące na przygotowania, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik i zapewnić gościom niezapomniane przeżycia. Podczas wesela jednym z najważniejszych punktów programu był taniec młodej pary. Do tego momentu para przygotowywała się pod czujnym okiem doświadczonego tancerza, Rafała Maseraka. Jak wyglądała ich współpraca? O jej kulisach tancerz opowiedział w rozmowie z Radosławem Majdanem w jego podcaście dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Rafał Maserak o kulisach współpracy z Lewandowskimi. "Były sprzeczki"

Rafał Maserak jest doświadczonym tancerzem, który swoje umiejętności miał wielokrotnie okazję zaprezentować na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Dwa razy wygrał program. Raz w duecie z Anną Muchą, a za drugim razem z Julią Kamińską. Lewandowscy właśnie jego wybrali na swojego trenera, który przygotuje ich do pierwszego tańca, więc spoczywała na nim ogromna odpowiedzialność. Co ciekawe, para mieszkała wtedy w Dortmundzie, więc na treningi przylatywała specjalnie do Warszawy. W rozmowie z Radosławem Majdanem Maserak opowiedział o kulisach tych spotkań. Podkreślił, że para podeszła do tego wyzwania zadaniowo, ale nie obyło się bez konfliktów.

Robert i Anka to są sportowcy. Skupieni na celu. Przylatywali do Warszawy z Dortmundu, bo on tam wtedy grał. Rozumiesz, specjalnie na zajęcia taneczne. I co powiem... Robert pokazywał Ani, jak ma tańczyć. I były sprzeczki. To normalne

- podkreślił.

Rafał Maserak rozpływa się nad umiejętnościami Lewandowskiej. "Jestem jej wielkim fanem w tańcu"

Zarówno Anna Lewandowska, jak i sam "Lewy" wielokrotnie udowadniali, że potrafią się dobrze ruszać. Piłkarz nie raz zbierał komplementy na TikToku, a jego żona od jakiegoś czasu jest zafascynowana bachatą, której uczy się, odkąd przeprowadziła się do Barcelony. - Jestem jej wielkim fanem w tańcu. Pokazała, że w każdym momencie można odkryć nową pasję. Dla bachaty w Polsce zrobiła wielkie rzeczy - dodał Maserak.