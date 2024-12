Małgosia Borysewicz to uczestniczka czwartej edycji "Rolnik szuka żony", która wyszła za Pawła Borysewicza. Razem wychowują Rysia oraz Blankę, o czym zakochani chętnie opowiadają na Instagramie. Obecnie Małgosia Borysewicz jest w kolejnej ciąży i widać już jej pokaźny, zaokrąglony brzuch. Teraz pokazała go po raz kolejny i to w świątecznym anturażu. Zobaczcie sami na jej najnowszym post. Fani uczestniczki show TVP wręcz nie mogą oderwać wzroku.

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w eleganckim wydaniu. Klasa!

Uczestniczka show z racji Bożego Narodzenia zapozowała na tle choinki z mężem, dziećmi, mamą i siostrą. Uwagę zwraca ciążowy brzuch Gosi Borysewicz, który podkreśliła przylegającą, czerwoną sukienką do ziemi. W takim wydaniu zachwyciła fanów, co widać po komentarzach. "Cudownie wyglądacie. Kolor czerwony stworzony dla ciebie. Zdrowych i spokojnych świąt", "Ale pięknie wyglądasz", "Wyglądasz prześlicznie", "Cudowna rodzinka, życzę wszystkim, żeby byli po prostu szczęśliwi", "Następne święta spędzicie już w piątkę, wesołych i zdrowych świąt", "Wyglądacie zjawiskowo. W oczekiwaniu na dwa kolejne maleństwa", "Piękna z was para, Paweł jak zawsze zapatrzony w żonę. Wszyscy wyglądacie przepięknie" - czytamy opinie fanów na Instagramie uczestniczki "Rolnik szuka żony".

Małgosia Borysewicz tak mówiła o kolejnej ciąży. Wspominała o pseudokacu

Uczestniczka swego czasu opowiedziała o tym, jak znosi stan błogosławiony. - Każda ciąża jest jednak inna - zaznaczyła na wstępie. Nie ukrywała także, że początki ciąży nie należały do najłatwiejszych. - To, jak kobieta może się czuć na początku ciąży, jest po prostu nienormalne. Ma się cały czas takiego pseudokaca, albo jakiś taki niesmak, ale to czas przejściowy - wspomniała. - Kiedy miną pierwsze mdłości, to potem zaczyna odczuwać ciało, zmienia się środek ciężkości, zaczynają boleć plecy - dodała. Podzieliła się także w mediach ciążowymi zachciankami. Zamiast słodyczy preferuje kwaśne smaki. Stawia na przykład częściej na sok pomarańczowy.