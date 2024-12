Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą zgrane małżeństwo. Od ich ślubu minęło już dziesięć lat. Sakramentalne "tak" powiedzieli 26 grudnia 2014 r. w kościele w Słomczynie. Aktorka miała wówczas na sobie koronkową mini sukienkę i długi welon od znanego duetu projektantów Paprocki&Brzozowski. Prezenter postawił na klasyczny garnitur. Z okazji dziesiątej rocznicy ślubu, która uchodzi za cynową, gwiazda podzieliła się zabawnym wideo. Razem z mężem postanowili wcisnąć się w ślubne kreacje. I to dosłownie.

Joanna Koroniewska świętuje 10. rocznicę ślubu. Przeczytała, że jest "babcią"

Joanna Koroniewska 26 grudnia zamieściła humorystyczne wideo w mediach społecznościowych. "Dokładnie dzisiaj, w drugi dzień Świąt - 26.12 mamy dziesiątą rocznicę ślubu! Niektórzy twierdzą, że najbardziej upływ czasu widać po dorastających dzieciach, naszym zdaniem jednak bardziej po 'kurczących' się ubraniach! Co ciekawe, nie możemy znaleźć żadnych zdjęć ani filmów z tego wydarzenia, a nawet obrączek!" - napisała.

W komentarzach nie zabrakło życzeń miłości dla małżonków, ale pojawiły się i mało eleganckie przytyki. "Marnie pani wygląda, może czas zadbać o siebie" - napisała jedna z internautek i doczekała się odpowiedzi. "I wyglądać jak pani? Jednak nie, dziękuję" - opisała Joanna Koroniewska. Aktorka nie dała się sprowokować i pokazała klasę, a całą wymianę zdań opublikowała na InstaStories. Internautka nie dawała za wygraną i zamieściła kolejny, zjadliwy komentarz. "Kobieto, ty wyglądasz jak moja babcia. Zadaj o siebie, taka mała rada ode mnie" - czytamy. Gwiazda mogła liczyć na wsparcie fanów, a jedna z nich zauważyła, że komentarz internautki jest oburzający. "Wolę jak babcia w wieku prawie 50 lat, niż jak kobieta wygenerowana przez AI" - odpisała "życzliwej" fance Koroniewska, ucinając temat.

Jakaś miłośniczka zabiegów medycyny estetycznej, ale chyba bardziej filtrów się uaktywniła i nie daje za wygraną. Jak myślicie? Jaki jest tego powód? Chęć zwrócenia na siebie uwagi czy po prostu smutne życie?

- zastanawiała się na InstaStories Joanna Koroniewska. Kadr znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska reaguje na hejt

Jaonna Koroniewska często jest atakowana przez hejterów, którzy bezpardonowo komentują jej aparycję, figurę czy styl. Gwiazda jednak nie zamierza im odpuszczać. Jakiś czas temu opowiedziała o tym w rozmowie z Plotkiem. - To była cyniczna moja walka z hejtem, która zakończyła się tym, że dostałam dużo wsparcia, ale też nie ukrywam, że wiele kobiet bardzo mi dziękuje za to, że dzięki mnie przestały się malować, jak wychodzą do sklepu, raz dziennie się czeszą, a nie więcej. Mówią o swoim wieku wprost i nie ulegają nowinkom medycyny estetycznej, nie dlatego, że nie mają pieniędzy, ale dlatego, że tego nie potrzebują - powiedziała. A później wyjaśniła, że nie jest przeciwniczką medycyny estetycznej. - Ja nigdy nie mówiłam, że to jest złe. Uważam, że każdy robi to, co chce, natomiast nie można negować w tej chwili pomarszczonego czoła 40-letniej kobiety. To jest jakiś absurd. Nie możemy żyć w kraju, w którym są tylko takie osoby - dobitnie przekazała.