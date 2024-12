Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego przykrą informację o zamknięciu baru "Agata" otrzymali w piątek 27 grudnia. Jak podaje serwis gorzowianin.com, na drzwiach lokalu mieszczącego się przy ul. Konstytucji 3 Maja pojawiła się kartka. "Szanowni klienci! Dziękujemy za korzystanie z naszych usług w tym miejscu. Być może do zobaczenia w innej lokalizacji... Prezes TKKF Stilon, nadzór nad barem 'Agata'" - można przeczytać.

REKLAMA

Zobacz wideo Są za drogie?

Magda Gessler zachwycała się miejscem w "Kuchennych rewolucjach"

Jak czytamy na lokalnym portalu, bar "Agata" powstał w 1965 roku. Na pewien czas w tej samej lokalizacji pojawiła się inna restauracja, a ostatecznie "Agata" otworzyła się ponownie w 2017 roku. Bar mleczny miał jednak problemy z przyciągnięciem klientów, a w 2021 roku pojawił się w "Kuchennych rewolucjach". Magda Gessler, która powróciła do miejsca kilka tygodni po zmianach, nie mogła się nachwalić jakości serwowanych potraw. - Takich dań się już nie spotyka. Spełniliście swoją rolę, pasję, powołanie, miłość do jedzenia na każdym kroku - mówiła. - Ogłaszam bar "Agata" najpyszniejszym barem w Polsce - stwierdziła jednoznacznie. Niestety, niedługo później doszło do ogromnej tragedii. Jeszcze przed emisją odcinka w telewizji zmarła szefowa kuchni, której kunszt tak chwaliła Magda Gessler.

Bar "Agata" borykał się z problemami

Nie był to zresztą koniec problemów gorzowskiego lokalu. Jak informuje gorzowianin.com, właściciele rzekomo mieli spore problemy finansowe. W 2023 roku miejsce musiało zostać zamknięte aż na miesiąc ze względu na odcięcie od prądu i gazu. Jeszcze w "Kuchennych rewolucjach" pracownicy poruszali także problem braku terminowych wypłat. Skarżyli się też na trudną atmosferę pracy. Jak donosi lokalny serwis, również w 2023 roku z "Agaty" miały zwolnić się wszystkie pracownice. Co obecnie dzieje się z miejscem? Gorzowianin.com przekazał, że na lokal rozpisano przetarg. "Lokal, w którym znajdował się bar Agata, należy do miasta Gorzowa i został przeznaczony do wynajęcia na czas nieokreślony w przetargu ustnym nieograniczonym" - czytamy.