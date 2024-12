Aleksander Baron poślubił Sandrę Kubicką w 2024 roku. Dziś para wychowuje syna Leonarda, z którym szczególnie celebrytka nie szczędzi relacji w sieci. W ostatnim czasie mniej było na jej Instagramie kadrów z Baronem, czym zmartwili się fani duetu. Modelka dodała najpierw świąteczne zdjęcie z samym synem, a teraz widzimy całą trójkę na profilu muzyka.

Aleksander Baron pozuje z rodziną. "Jest i tatuś dla tych, co tak dopytywały"

Muzyk z Afromental zapozował z synem i żoną w czerwonych ubraniach. Na zdjęciu opublikowanym na Instagramie widać uśmiechy, które został opatrzone szczególnym opisem. "Przed państwem Czerwąsi. Nasze pierwsze święta we troje" - zaznaczył Baron. Sielanką tej gromadki zachwycają się fani. "Piękna rodzinka", "Szczęście bije na kilometr", "Jest i tatuś dla tych, co tak dopytywały" - czytamy komentarze. Być może w relacji małżonków wcale nie ma kryzysu. Wielu internautów zauważyło, że brak wspólnych zdjęć nie musi oznaczać końca relacji lub kłótni. Dla Kubickiej to także wyjątkowy czas, kiedy może spędzać święta z synem. W jej poście również nie zabrakło czułego podpisu. "Wszystko, czego chcę na święta, to ten mały chłopiec" - oznajmiła.

Sandra Kubicka została skrytykowana za policzki. Postanowiła zareagować

Osobowości medialne są wystawione na publiczną analizę zachowania i wyglądu. Wie o tym Sandra Kubicka, która w ostatnim czasie otrzymała komentarz dotyczący urody. "Witam, piszę jako doświadczony lekarz medycyny estetycznej - praktykujący od 18 lat. Widząc zdjęcia pani Sandry, uważam, że ma wstrzyknięte za dużo kwasu w policzki, a cały obszar skroni jest zapadnięty, co powoduje dysharmonię. Zalecam usunięcie kwasu z policzków, lekkie wypełnienie skroni i podciągnięcie owalu za linią włosów, odzyska naturalny kształt i lekki lifting. Z całym szacunkiem, pozdrawiam" - napisał do Kubickiej specjalista. Modelka zawrzała. "Po pierwsze, kto cię pytał o zdanie, a po drugie nie mam wstrzykniętego żadnego kwasu w policzkach. To są moje pućki, które kiedyś były moim kompleksem" - odpowiedziała mu.