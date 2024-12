Tomasz Jakubiak jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Za pośrednictwem mediów społecznościowych co jakiś czas informuje ich o postępach w leczeniu. Słowem podzielił się z nimi także w czasie świąt. Wyznał, że Wigilię spędził w Jerozolimie i musiał dostosować się do nowych warunków świętowania.

Zobacz wideo Ładocha o nowotworze Jakubiaka. "Nie uwierzyłam"

Tomasz Jakubiak spędza święta w Izrealu. W Wigilię wybrał się z żoną do Jerozolimy

Nie da się ukryć, że święta to trudny czas dla rodziny Jakubiaków. Zatroskani fani kucharza z pewnością byli ciekawi, jak w tym roku juror "MasterChefa" spędzi wigilijny wieczór i Boże Narodzenie. Okazało się, prezenter nie zapomniał o fanach nawet w Wigilię. Wówczas zamieścił na InstaStories nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć, że przemierza samochodem izraelską autostradę. "Kiedy słowa kolędy nabierają dosłowności. Pięknych świąt, kochane głodomory" - podpisał wideo kucharz, a w tle mogliśmy usłyszeć rozbrzmiewającą z głośników kolędę "Przybieżeli do Betlejem". Po opublikowanych przez kucharza kolejnych relacjach stało się jasne, że wraz z żoną spędzi święta w Jerozolimie. Na jednym ze zdjęć Jakubiak zapozował, siedząc na ławce w dresowych spodniach i bluzie. "W drodze do Jerozolimy z Anastazją" - podpisał ujęcie. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Tomasz Jakubiak świętuje inaczej niż dotychczas. Nie kryje zawodu: "Liczyłem na to, że..."

Tomasz Jakubiak tegoroczne święta spędza w Izraelu. Nowe doświadczenie pozwoliło kucharzowi na wysnucie kilku wniosków, z którymi nie wahał podzielić się z fanami. W najnowszym nagraniu pokusił się o zaskakującą refleksję. - Liczyłem na to, że jak gwiazda 'rock and rolla' będę leżał w czerwonych stringach z czapką świętego Mikołaja pod jakąś piękną, wielką choinką i będę do was mówił spektakularnie, jak to cudowne są święta w Izraelu - opowiadał z uśmiechem Jakubiak, przyznając, że niełatwo było mu odczuć magię świąt przez m.in. brak widocznych choinek. CZYTAJ WIĘCEJ: Tomasz Jakubiak zawiódł się w Izraelu? Gorzko skwitował święta. "Moja rodzina cierpi"