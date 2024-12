Aleksandra Adamska zyskała popularność po brawurowo zagranej roli Pati w serialu "Skazana". Postać, w którą wcieliła się aktorka, do tego stopnia przypadła do gustu widzom, że doczekała się osobnego serialu "Pati", który przedstawia losy bohaterki tuż przed trafieniem do więzienia. Teraz Adamska cieszy się sporą rozpoznawalnością, a jej konto na Instagramie obserwuje niemal 300 tys. osób. W Boże Narodzenie zaskoczyła fanów metamorfozą. Takiego efektu końcowego nikt się nie spodziewał.

Aleksandra Adamska przeszła metamorfozę. Gdy zobaczyła efekt końcowy, prawie się popłakała

Aleksandra Adamska na Instagramie dzieli się codziennością i charakterystycznym stylem bycia. Jednym ze stałych cyklów jest, chociażby ten, w którym prezentuje fantazyjne stylizacje. Teraz fani aktorki mogli z nieco innej perspektywy przyjrzeć się jej stylowi. 25 grudnia Adamska pochwaliła się nagraniem z salonu fryzjerskiego, gdzie czekała ją metamorfoza. - Chciałabym być teraz Roszpunką - wyznała fryzjerowi, Piotrowi Sierpińskiemu. - Chcę mieć włosy trochę wycieniowane, a trochę jak z lat 70. - dodała. Nie zdecydowała się natomiast na zmianę koloru. W dalszym kroku aktorka zaprezentowała się już w zmienionej fryzurze. Trzeba przyznać, że takiego efektu nikt się chyba nie spodziewał. 34-latka ma teraz mocno przedłużone, nieco wycieniowane włosy w kolorze ciemnego brązu (koloru nie zmieniono), a całość dopełnia grzywka na prosto, którą Adamska miała już wcześniej. Gwiazda "Skazanej" nie kryła podekscytowania metamorfozą. - Spełniłeś moje marzenie. Jest pięknie! - zwróciła się ze wzruszeniem do stylisty. Zdjęcia nowej fryzury znajdziesz w naszej galerii.

Aleksandra Adamska jak Roszpunka? Internauci ocenili

Pod nagraniem z metamorfozą Adamskiej zaroiło się od komentarzy. Internautom zdecydowanie przypadła do gustu nowa odsłona aktorki. "Kocham te włosy!", "Jak pięknie. Wyglądają bardzo naturalnie", "Zmiana na duży plus", "Prawdziwa Roszpunka" - pisali. A wam, jak się podoba? Dajcie znać w sondzie poniżej.