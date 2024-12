Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą parę od wielu lat. Razem mają dwie córki: 15-letnią Janinę oraz sześcioletnią Heleną. Mimo że rodzice dziewczynek uchodzą za jedną z najbardziej medialnych par w Polsce, niezwykle dbają o prywatność swoich pociech. Na drobne odstępstwo od reguły pozwolili sobie jednak w Boże Narodzenie.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali córki! Świąteczna aura dopisała

Na profilach Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zdecydowanie dominują humorystyczne filmy z ich udziałem, na których oboje pozwalają sobie na niewybredne żarty zarówno z show-biznesu jak i z samych siebie. W okresie świątecznym para jednak postawiła na rodzinne kadry. W Boże Narodzenie na Instagramie Koroniewskiej pojawiło się zdjęcie, na których widzimy aktorkę u boku męża Macieja Dowbora. Tuż za nimi, obok choinki dostrzec można córki gwiazd - Janinę i Helenę, które akurat były zajęte przyglądaniem się dekoracjom na świątecznym drzewku. Wygląda na to, że wszyscy są mocno zaangażowani w czas spędzony w gronie najbliższych. Maciej i Joanna zapozowali w czerwonych świątecznych koszulkach, a aktorka na głowę nałożyła nawet mikołajową czapkę. "Kochani! Cudownych, spokojnych świąt dla was! Obyście mieli szansę na odpoczynek i wytchnienie i co najważniejsze życzymy wam dużo dystansu do siebie nawzajem i do innych!" - podpisali fotografię. W komentarzach pod postem zaroiło się od zachwytów. "U was to zawsze wesoło", "Pani Joasia ma piękną czapkę", "Życzymy, żeby poczucie humoru nigdy was nie opuściło" - czytamy. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Joanna Koroniewska i Dorota Szelągowska zażartowały z przejścia Darka Stolarza do konkurencji

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor nie ukrywają, że mają świetne relacje z Dorotą Szelągowską. Projektantkę wnętrz od czasu do czasu można nawet dostrzec w charakterystycznych nagraniach pary. Kiedy w mediach gruchnęła wieść o przejściu Darka Stolarza do telewizji Polsat, Koroniewska wraz z Szelągowską zażartowały z sytuacji. Obie wpadły na plan, by w miejsce słynnego stolarza obsadzić... Macieja Dowbora!