Daniel Olbrychski dał się poznać jako utalentowany aktor. Mężczyzna wziął udział w takich produkcjach jak "Potop", "Zemsta", "Ogniem i mieczem" oraz "Wesele". Prywatnie doczekał się trójki dzieci. Spełnia się jako ojciec Rafała, Weroniki i Wiktora. Wydawać by się mogło, że okres świąteczny dla rodziny Olbrychskich przebiegnie gładko. Doszło jednak do niezwykle przykrej sytuacji. Syn aktora miał wypadek.

Daniel Olbrychski o wypadku syna. Okoliczności były przerażające

Daniel i Krystyna Olbrychska byli gośćmi w programie "Dzień dobry TVN". W rozmowie poruszyli temat między innymi aktorstwa oraz świąt. Przyszła jednak pora na znacznie smutniejszą kwestię. Okazało się, że święta u Olbrychskich były wyjątkowo trudne ze względu na nieprzyjemną sytuację. Syn aktora Rafał Olbrychski ma za sobą ciężki wypadek. - We Włoszech na stoku wjechał na niego Polak i strasznie go poturbował, z kontuzją kolana, oczywiście długa rehabilitacja go czeka - opowiadał Olbrychski. Dodał, że Rafał przygotowuje płytę, na której miał wystąpić jako narrator. Jego projekty zawodowe odłożą się jednak w czasie z uwagi na stan zdrowia. Syn znanego aktora odezwał się już do fanów w mediach społecznościowych. Pokazał nagranie tuż po operacji. - Kupa pracy przede mną, żeby dojść do siebie - mówił Rafał Olbrychski.

Daniel Olbrychski nie szczędził gorzkich słów w "Dzień dobry TVN". Opowiedział o największych rozczarowaniach

Daniel Olbrychski poruszył kilka tematów w programie "Dzień dobry TVN". Na sam koniec wywiadu postanowił wyznać, co najbardziej zawiodło go w 2024 roku. Wyróżnił dwie rzeczy, które go rozczarowały. Wspomniał o zwycięstwie Donalda Trumpa. - Pierwsze takie globalne, rozczarowało mnie społeczeństwo amerykańskie, które zawsze wiodło prym w swoich wyborach - mówił. Potem otworzył się na temat rządu Donalda Tuska. - I rozczarowała mnie nasza koalicja rządząca, którą artyści wspierają, tak jak umieją, w 99 procentach wyborem ministry kultury, która jest wstydem dla polskiej kultury i dla tej koalicji - stwierdził.