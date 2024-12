Sylwia Grzeszczak przez lata była związana z Liberem. W 2023 roku zaskoczyli wiadomością o tym, że nie są już razem. "Przyjaźnimy i szanujemy się! Nadal pomagamy sobie w pracy. (...) Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu. Ukochaną i najważniejszą dla nas córkę Bognę. To dla niej chcemy być najlepszą wersją siebie" - czytaliśmy w oświadczeniu Grzeszczak i Libera. Wokalistka nie narzekała zbyt długo na samotność i znalazła szczęście u boku Macieja Buzały.

Sylwia Grzeszczak dodała świąteczny post. Jej partner stał za obiektywem

Sylwia Grzeszczak postanowiła złożyć obserwatorom życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. "Merry Christmas" - czytamy w opisie fotografii, na których pozowała w tematycznych rekwizytach. Na ujęciach widać, że piosenkarce dopisywał dobry humor, co można wywnioskować po jej wielkim uśmiechu na twarzy. Być może to przez fakt, że za obiektywem stał nowy partner - Maciej Buzała. Wokalistka oznaczyła mężczyznę w opisie i dodała przy jego imieniu i nazwisku emotikonę serca. Fotografie bardzo spodobały się fanom Grzeszczak, którzy ruszyli z komentarzami. "Aaa, jaka słodka", "Piękna", "Przesłodkie", "Śliczna jesteś Sylwia" - czytamy pod postem. Po omawiane zdjęcia Sylwii Grzeszczak zapraszamy do naszej galerii.

Partner Sylwii Grzeszczak spotykał się z Blanką Lipińską. "Uwielbiam go"

Blanka Lipińska została zapytana o to, co sądzi o nowym związku Sylwii Grzeszczak z Maciejem Buzałą, z którym w przeszłości się spotykała. - Nie mam zdania na ten temat - przekazała portalowi Jastrząb Post w październiku. Autorka powieści erotycznych dodała, że wciąż utrzymuje kontakt z partnerem wokalistki. - Z Maćkiem widzieliśmy się chyba z miesiąc temu, bo był u nas w domu na wsi i naprawiał klimatyzację, która się zepsuła. Było jak zwykle uroczo. Zażyczył sobie rosół, a potem został na noc. Potem wstał i znowu naprawiał klimatyzację. Fajny to jest chłopak. Bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o wszelkie kwestie chłodzenia i grzania. Uwielbiam go - skwitowała w wywiadzie Blanka Lipińska.