Misiek Koterski przez lata zmagał się z uzależnieniem od alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Po czasie wyszedł z nałogu, a niedawno świętował dekadę trzeźwości.Na początku 2024 roku poślubił ukochaną - Marcelę Leszczak, która wspiera go na każdym kroku. Podobnie było przy okazji otwarcia kliniki leczenia uzależnień "Odwróceni" aktora. Niemałe poruszenie wywołała wieść o tym, ile trzeba zapłacić za pobyt w ośrodku Koterskiego. Ukochana aktora nie uważa jednak, że stawka jest zbyt wygórowana.

Marcela Leszczak skomentowała ceny pobytu w ośrodku Koterskiego

Klinika leczenia uzależnień "Odwróceni", którą otworzył Koterski, znajduje się w malowniczej miejscowości Kal na Mazurach. Wielu oburzyło się, gdy podano cenę za pobyt w ośrodku. "Opłata za miesiąc wynosi 35 tys. zł, natomiast opłata za dwa miesiące jest ustalana indywidualnie. Zaleca się pobyt minimum dwumiesięczny" - przekazał "Fakt". To oznacza, że za jeden dzień pobytu zapłacimy ponad 1000 złotych.

Co o sprawie sądzi Marcela Leszczak? "My przede wszystkim orientowaliśmy się, jak to wygląda w innych klinikach. I w naszym odczuciu 1000 zł za dzień, gdzie są w takim miejscu, gdzie mają dostęp do wszystkiego, pełne wyżywienie plus psychoterapię... To jest wszystko tak wyliczone, że rzeczywiście to nie jest dużo" - powiedziała portalowi Jastrząb Post.

Marcela Leszczak zaangażowała się w tworzenie kliniki uzależnień męża. Jest tam zatrudniona

Marcela Leszczak nie ukrywała, że pomagała ukochanemu w rozwoju ośrodka. "Oczywiście, byłam wiele razy, wszyscy szykowaliśmy razem ten ośrodek. Byłam na otwarciu i jestem też częścią tego miejsca" - opowiedziała portalowi Jastrząb Post. Jak się okazuje, celebrytka jest zatrudniona w klinice. Zajmuje się mediami społecznościowymi. "Bardzo jestem dumna. Pierwsze rozmowy, zanim podjęliśmy współpracę z Dominiką, która jest właścicielką posiadłości, Michał dzielił się ze mną. (...) Ja też, że tak powiem, jestem pracownikiem tej kliniki. Tylko ja od strony social mediów jeżdżę tam, doglądam, staram się być co weekend, jak tylko mam możliwość Fryderyka zostawić" - dodała.

