Po wizycie u fryzjera Lewa nabrała wątpliwości. Zwróciła się do fanów

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna w sieci i często dzieli się z fanami ujęciami z życia prywatnego. Już wiadomo, że celebrytka wraz z rodziną spędza tegoroczne święta Bożego Narodzenia w Polsce. Tuż przed wigilią trenerka fitness udała się do fryzjera, by co nieco odświeżyć włosy. Później miała pewne wątpliwości, co do fryzury. Postanowiła poradzić się w tej sprawie obserwatorów.

Anna Lewandowska postawiła na zmianę fryzury. Potem dopadły ją wątpliwości

Anna Lewandowska przygotowuje się do świętowania Bożego Narodzenia. Miała jednak czas dla siebie. Wraz z rodziną jest już w Polsce. Gwiazda skorzystała z okazji i postanowiła wybrać się do tutejszego salonu fryzjerskiego. Jak poinformowała, postanowiła oddać się w ręce swojej koleżanki, którą zna od kilkunastu lat. Później pochwaliła się wnętrzem salonu, a nawet menu dla klientów, w którym znajdowały się napoje. Najważniejsza była jednak metamorfoza. Celebrytka pokazała ujęcie zrobione w lustrze. Można dostrzec, że rozjaśniła włosy i je pocieniowała.

Lewandowska miała jednak pewne wątpliwości i zdecydowała się poradzić obserwatorów, których ma przecież na Instagramie niemal sześć milionów. "A może obciąć włosy? Doradzicie mi?" - zapytała. Można było zaznaczyć dwie odpowiedzi: "Tak, coś nowego" lub "Nie, szkoda włosów". W momencie publikacji artykułu większość opowiedziała się za zmianą - aż 60 procent. 40 procent uważa, że Lewa nie powinna tego robić. W naszej galerii na górze strony zobaczycie celebrytkę w nowej fryzurze.

Lewandowscy odwiedzili dzieci w szpitalu onkologicznym

Dla znanego małżeństwa ważne jest, by wspierać potrzebujących. Niedawno celebrytka apelowała o pomoc dla powodzian. Lewandowska wzięła także udział w "Szlachetnej Paczce". Tym razem wraz z mężem postanowili zrobić prezent pacjentom z warszawskiej Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzież. Na Instagramie pojawił się krótki filmik, na którym możemy zobaczyć Lewandowskich w towarzystwie dzieci. Chętnie rozmawiają, robią sobie zdjęcia, a także rozdają upominki. "Takie spotkania zawsze budzą emocje i jednocześnie są pełne refleksji. Patrząc na te dzielne dzieci, ich uśmiechy i ogromną siłę, trudno nie zatrzymać się i na chwilę nie pomyśleć o tym, jak różnie może potoczyć się życie" - napisała na InstaStories trenerka fitness. "Zdrowie to dar, o którym zapominamy w codziennym biegu. Tego dnia szczególnie poczuliśmy wdzięczność za to, że nasze dzieci są zdrowe" - dodała.