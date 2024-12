Agata Duda, zgodnie z tradycją, przed świętami odwiedziła bohaterów powstania warszawskiego. Do sieci trafiły zdjęcia ze spotkania. Pierwsza podczas finału "Szlachetnej Paczki" zaprezentowała się w stylizacji, która wypadła nieco ponuro. Tym razem wybrała nieco weselszą kreację. Czy mimo to udało jej się uniknąć modowej wpadki? Zapytaliśmy o to eksperta.

Agata Duda ubrała się tak, że zrobiło się cieplej na sercu. Ale tylko na chwilę. "Reszta totalnie poległa"

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, żona Andrzeja Dudy złożyła wizytę w domach bohaterów powstania warszawskiego. Zdjęcia uwieczniające rozmowy i symboliczne dzielenie się opłatkiem trafiły już do sieci. Nie da się ukryć, że na pierwszym planie tym razem znalazła się niezwykle świąteczna stylizacja pierwszej damy. Agata Duda na tę okazję włożyła czerwoną marynarkę w szkocką kratkę. I choć na pierwszy rzut oka wszystko zdawało się pójść dobrze, stylista dopatrzył się rażących błędów. - Wzór i kolorystyka same w sobie nie są złe, lecz reszta totalnie poległa - zaczął Michał Musiał. Zdaniem eksperta zawinił przede wszystkim zły fason. - Marynarka jest zbyt dopasowana. Nie wygląda to dobrze - kontynuował. Skrytykował również dodatki. - Chusta udająca naszyjnik to także niedobre posunięcie - bardziej nawiązuje do stylizowanych balów kostiumowych niż współczesnego wydarzenia - tłumaczył. Zdjęcie znajdziesz w naszej galerii.

Agata Duda powinna popracować nad stylizacją? Stylista ma dla niej kilka porad

Choć stylizacja Agaty Dudy nie przypadła styliście do gustu, ma dla niej kilka rad. Sytuację uratowałyby następujące detale. - Zdecydowanie lepszą opcją byłby wybór marynarki o luźniejszym fasonie i uzupełnienie jej minimalistyczną, białą koszulą - doradził. Na chwilę zatrzymał się jeszcze przy fryzurze pierwszej damy. - Po raz kolejny forma jest zbyt sztywna i za bardzo 'wyczesana'. Brakuje lekkości i naturalności. Teraz to one wiodą prym - przypomniał Michał Musiał. Jak myślicie, żona prezydenta RP powinna wziąć sobie te rady do serca?