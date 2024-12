Media ogłaszają radosną nowinę: Marcin Hakiel wraca do telewizji. Po co?

Nadchodzący sezon telewizyjny zapowiada się naprawdę ekscytująco. Wszystko za sprawą wielkich powrotów gwiazd na ekrany popularnych formatów. Chwilę temu Agnieszka Kaczorowska ogłosiła, że po sześciu latach wraca do "Tańca z gwiazdami" w roli trenerki. Teraz Marcin Hakiel potwierdził, że i jego będziemy mieli okazję śledzić w telewizji wraz z nadejściem marca 2025.

Marcin Hakiel wraca do telewizji!

Marcin Hakiel jest związany z telewizją od wielu lat. Widzowie najbardziej kojarzą go jednak z "Tańcem z gwiazdami", w którym jako choreograf zadebiutował w 2005 roku. Teraz tancerz podjął się wyzwania i już wkrótce sprawdzi się w zupełnie innej tematyce niż dotychczas. 2 marca na antenie TTV zostanie wyemitowany pierwszy odcinek formatu "Back to school. Prawdziwy egzamin". Dziesięcioro dorosłych uczestników, posiadających dzieci w wieku szkolnym, ponownie stawią czoła nauce w szkole podstawowej. Do informacji o tym, że jednym z uczestników programu będzie Hakiel, dotarła Plejada. "Marcin wraca do szkoły z sentymentem i pozytywnym nastawieniem, gotów na wyzwania w szkolnej ławce" - wyznał informator portalu, dodając, że tancerz w czasach szkolnych "wyróżniał się jako uczeń sumienny, ale też bardzo zapracowany - godziny spędzane na treningach tanecznych często kolidowały z lekcjami, co nie zawsze spotykało się z wyrozumiałością nauczycieli" - czytamy.

Razem z Hakielem w szkolnym pojedynku mają się zmierzyć także Iza Zeiske, Malwina Bakalarz, Rozalia Roszyk, Melka Kowal, Klaudia Dziuk, Mateusz Ławniczuk, Tomasz "Titus" Pukacki, Grzegorz Collins, a także Paprodziad, czyli Włodek Dembowski.

Agnieszka Kotońska wzięła udział w "Back to school. Prawdziwy egzamin". "Jestem wrakiem człowieka"

W marcu 2025 wystartuje drugi sezon "Back to school. Prawdziwy egzamin". W pierwszej edycji programu wzięła udział m.in. Agnieszka Kotońska, gwiazda "Googlebox". Jej refleksje po godzinach spędzonych w szkolnej ławce były raczej gorzkie. - Jestem wrakiem człowieka. Ten eksperyment, w którym wzięłam udział, nie był łatwym eksperymentem. (...) Powrót do szkoły był dla mnie bardzo ciężki, dlatego, że ja już teraz zajmuję się zupełnie czymś innym - przyznała Kotońska w rozmowie z "Party". Zdradziła także, co sprawiło jej największe problemy. - Twierdzenie Pitagorasa czy tablica Mendelejewa zawsze były dla mnie udręką (...). Ułamki, całki, te wszystkie inne rzeczy... To zawsze mi kulawo szło i to było widoczne również w tym eksperymencie - tłumaczyła.