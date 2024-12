W grudniu odbywa się wiele różnych koncertów świątecznych. Gwiazdy z całej Polski pojawiają się na licznych koncertach. Jeszcze niedawno zaplanowane były występy w ramach trasy "Christmas Time! Concert". Na wydarzeniach mieli pojawić się: Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Kayah, Michał Szpak, Kuba Badach i Grzegorz Hyży. Nagle widowiska zostały odwołane. Organizator zabrał już głos, o czym pisaliśmy TUTAJ. Teraz na jaw wyszły nowe szczegóły.

Koncerty "Christmas Time!" zostały odwołane nagle. Organizatorzy skomentowali sytuację

Organizator koncertów "Christmas Time!", czyli Royal Concert, zabrał głos w mediach społecznościowych. Teraz w sieci pojawiły się nowe daty wyczekiwanych wydarzeń. Na oficjalnym profilu Tauron Areny Kraków pojawiło się oświadczenie. Zarządcy obiektu przekazali, że planowany koncert w Krakowie zostanie przełożony na styczeń. Fani, którzy mają bilety, zobaczą swoje ulubione gwiazdy w drugiej połowie stycznia. "Informujemy, że "Christmas Time! Concert" w Krakowie odbędzie się 19 stycznia 2025 roku (godzina 18:00). Decyzja ta była niezwykle trudna, ale konieczna z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwiły realizację wydarzenia w pierwotnym terminie na wysokim poziomie, jakiego państwo od nas oczekują. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogą wyniknąć z tej sytuacji. Bilety zachowają ważność" - czytamy w mediach społecznościowych.

Wokaliści byli zawiedzeni. Wspólnie opublikowali oświadczenia

Artyści, którzy mieli wystąpić na trasie "Christmas time!", już wcześniej opublikowali wspólne oświadczenie. Nie kryli dużego zawodu i podzielali smutek fanów. Zgodnie stwierdzili, że wina stoi po stronie organizatora. "Szanowni Państwo, dosłownie chwilę temu dotarła do nas wiadomość, że Royal Concert, organizator trasy "Christmas Time!", odwołał zaplanowane na najbliższy weekend koncerty. (...) Do ostatniej chwili pozostawaliśmy w gotowości do wyjazdu na kolejną część wspomnianej trasy, pomimo tego, że organizator już kilka tygodni temu przestał się wywiązywać z obowiązków zawartych w podpisanych umowach" - napisali. Wokaliści od razu zwrócili się do fanów. "Wiemy, jak licznie się państwo wybieraliście na te koncerty i mieliśmy nadzieję na spotkanie z państwem w tym wyjątkowym, przedświątecznym czasie. Tym bardziej jest nam przykro z powodu komplikacji i niedogodności, jakie wywołuje decyzja firmy Royal Concert" - czytamy w oświadczeniu.