Maryna z "Janosika" kończy 75 lat. Tak dziś wygląda

Maryna, grana przez aktorkę Ewę Lemańską-Roycewicz, była ukochaną słynnego zbójnika w filmie "Janosik". Aktorka dzięki swojej roli zyskała ogromną popularność, a także sympatię widzów. Choć gwiazda kultowej produkcji zniknęła z pierwszych stron gazet, nadal pozostaje jednym z najważniejszych elementów kultury popularnej w Polsce. Filmowa Maryna ma 75 lat i mieszka na Florydzie. Zobaczcie, jak wygląda.

