Małgosia Borysewicz, uczestniczka czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony", jakiś czas temu potwierdziła, że jest w ciąży. Wraz z mężem Pawłem, którego poznała w popularnym formacie TVP, niebawem powita na świecie trzecią pociechę. Od momentu kiedy Borysewicz podzieliła się z internautami radosną nowiną, często pokazuje, jak mijają jej kolejne chwile w oczekiwaniu na nowego członka rodziny. W najnowszym poście na Instagramie pochwaliła się krągłościami.

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała ciążowe krągłości. W tle świąteczna krzątanina

Małgosia Borysewicz wraz z mężem ma dwójkę dzieci - syna Ryszarda oraz córkę Blankę. Wiadomo już, że trzecia pociecha małżeństwa to syn. Z dotychczas opublikowanych postów Małgosi wynika, że rodzina jest już zdecydowana co do imienia. "Podobno dzieci o tym imieniu na ostatnim obrazku (Filip) są bardzo energiczne, nie ma nudy i ogólnie trudno za nimi nadążyć oraz dają się we znaki. Usłyszeliśmy to z czterech niezależnych źródeł. Damy radę" - czytamy na Instagramie.

Choć termin porodu zbliża się wielkimi krokami, przyszła mama nie zrezygnowała z hucznych przygotowań do świąt. Szczegóły pokazała w ostatnim filmie na Instagramie. Widzimy na nim Małgosię, przygotowującą w kuchni wypieki świąteczne. Na nagraniu nie sposób nie zauważyć także ciążowych krągłości. Rolniczka odsłoniła też brzuch i zapozowała do sesji zdjęciowej. Na tę okazję włożyła długą dopasowaną spódnicę w kolorze pudrowego różu, a także bluzkę z falbanami na rękawach w tym samym kolorze. Póki co, influencerka pokazała tylko kulisy sesji. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Małgosia Borysewicz szaleje z wypiekami. Internauci podziwiają jedno

Pod postem Małgosi natychmiast zaroiło się od słów uznania w stronę przyszłej mamy. Internauci byli pod wrażeniem, że ta pomimo zaawansowanej ciąży wciąż ma mnóstwo energii, by przygotowywać w kuchni świąteczne pyszności. "Jesteś niesamowita, podziwiam, tyle energii, ciągle coś robisz, pieczesz, gotujesz", "Podziwiam panią za prowadzenie gospodarstwa domowego i pracę jako rolnik", "Jesteś mega. W ciąży tyle energii" - czytamy.