Polsat oficjalnie ogłosił, że w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" pojawi się Agnieszka Kaczorowska. To kolejny powrót znanej tancerki do tego formatu. Wczoraj podawaliśmy, że do show wraca także Lenka Klimentova. Podekscytowana Kaczorowska postanowiła skomentować całą sytuację na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska wraca do "Tańca z gwiazdami". "Miałam krótką przerwę, aby być mamą"

Agnieszka Kaczorowska nie kryje radości ze swojego powrotu do "Tańca z gwiazdami". Na Instagramie zamieściła relację i poinformowała fanów o tym, co ją czeka w najbliższych tygodniach. - Dzieje się. Tak kochani, wracam do "Tańca z gwiazdami". Wiem, że duża część osób, która jest tutaj na profilu, to ci, którzy dołączyli właśnie podczas trwania tego programu. Miałam krótką przerwę na to, aby być mamą obecną - być w ciąży, karmić piersią, być dużo w domu. Teraz, kiedy obie dziewczynki są w placówkach i jestem w takim trudnym momencie swojego życia i ta propozycja znów wróciła, to moje serce mocniej zabiło i już wiedziałam, że chcę wrócić do swoich korzeni - stwierdziła Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.

Kaczorowska rozpływa się nad swoją decyzją. Nie kryje ekscytacji

Agnieszka Kaczorowska podkreśliła podczas relacji, jak ważny jest dla niej taniec. Tym bardziej w trudnym okresie jej życia, co zapewne ma związek z rozstaniem celebrytki z mężem, Maciejem Pelą. - Chcę potańczyć w czasie, gdy na nowo określam siebie. Taniec jest taką formą, która mnie najpiękniej wyraża, w której czuję największe spełnienie. Uważam, że taniec potrafi wyrazić więcej niż tysiąc słów - rozpływała się Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.

Dodajmy, że to nie jedyny format, w którym wkrótce pojawi się Kaczorowska. Już w styczniu rusza emisja drugiego sezonu głośnego programu "Królowa przetrwania". Show TVN7 jest szeroko reklamowane. W mediach zrobiło się głośno także ze względu na antypatię niektórych uczestniczek do Kaczorowskiej. Głośno powiedziała o tym Paulina Smaszcz.