Prezenterka Polsatu Marta Lech-Maciejewska znana z programu "Drugie życie sukni ślubnych" jakiś czas temu wyjawiła, że choruje na nowotwór. Guz po raz pierwszy wykryto u niej prawie dekadę temu, ale początkowo lekarze go ignorowali. Niedawno prezenterka poinformowała, że jest już po operacji i czeka na wynik, czy guz został w całości wycięty. "Wycięto mi też węzły sąsiadujące z miejscem, gdzie był ten nowotwór po to, żeby sprawdzić, czy ten nowotwór gdzieś się dalej nie przeniósł. Natomiast jestem bardzo dobrej myśli" - informowała w mediach społecznościowych. Marta Lech-Maciejewska pojawiła się w programie "halo tu polsat" i podzieliła się nowymi informacjami na temat stanu zdrowia.

Marta Lech-Maciejewska odebrała wyniki. "Mam dobre wiadomości"

21 grudnia 2024 Marta Lech-Maciejewska pojawiła się w studiu Polsatu i wyjawiła, jak obecnie się czuje. Już wcześniej prezenterka informowała, że po operacji poczuła ulgę i miała nadzieje na pełne wyleczenie. W programie przyznała, że najtrudniejsze były początki, ale to ma już za sobą. "Od momentu diagnozy, czyli od początku wakacji do grudnia z moich oczu poleciało morze łez" - podkreśliła. Maciejewska wyznała, że grudzień dał jej bardzo w kość, bo obfitował w wiele skrajnych emocji, ale może podzielić się wynikami badań i ma w końcu dobre wieści.

Mam dobre wiadomości. Okazuje się, że nie mam przerzutów, więc jeszcze trochę walki przede mną o powrót do pełni zdrowia, natomiast najważniejsza informacja jest taka, że ten nieproszony gość nie poszedł nigdzie dalej

- poinformowała prezenterka.

Marta Lech-Maciejewska wyjawiła, jakie ma plany na święta. Ma ważny apel dla widzów

W dalszej części rozmowy Marta Lech-Maciejewska opowiedziała o swoich planach na święta. W studiu towarzyszył jej mąż Jan oraz synowie. Partner prezenterki ujawnił, że jego mama zmarła na raka, więc kiedy dowiedział się o chorobie żony, od razu przeszedł do trybu działania. Sam znalazł odpowiedniego lekarza, który potem wykonał operację i poinformował rodziców prezenterki, oraz synów pary. Jakie rodzina ma plany na święta? Przede wszystkim chce nacieszyć się swoją obecnością. "Chciałabym wykorzystać każdy moment i koncentrować się na tym, co mnie uszczęśliwia, a nie innych ludzi. To też była dla mnie lekcja, którą wyciągnęłam z tej historii. Że trochę szkoda mi tych wszystkich sytuacji w życiu, gdzie próbowałam dopasować się do innych. I to też jest taki apel do widzów, żeby te święta spędzić po swojemu. Zróbcie coś dla siebie w te święta" - podkreśliła Marta Lech-Maciejewska.