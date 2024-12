Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Nic nie zapowiadało, że w życiu pary się nie układa. Wielka miłość, która zrodziła się na parkiecie "Tańca z gwiazdami" zakończyła się głośnym rozwodem. Po rozstaniu byli partnerzy szybko ułożyli sobie życie na nowo. Katarzyna Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim, który partneruje jej również w programie "halo tu polsat". U Hakiela także dużo się dzieje, bo tancerz niedawno powitał na świecie syna. W najnowszym wywiadzie Katarzyna Cichopek wróciła do czasów związku z Marcinem Hakielem. W szczerej rozmowie zdradziła, co było jedną z przyczyn ich rozstania.

Katarzyna Cichopek o swojej recepcie na szczęście. Wspomniała o licznych kompromisach

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel byli ze sobą 17 lat i doczekali się dwójki dzieci, Adama i Heleny. W rozmowie z dziennikarzem programu "W bliskim planie" prezenterka wróciła do czasów poprzedniego związku. Cichopek została zapytana o swoją receptę na szczęście. Jak podkreśliła, mimo że za pierwszym razem się jej nie udało, to jest przekonana, że nad szczęściem trzeba nieustannie pracować. Prezenterka przyznała, że w poprzedniej relacji wielokrotnie szła na różne kompromisy i nie stawiała siebie na pierwszym miejscu.

Trzeba obudzić się codziennie rano z uśmiechem na twarzy i myśleć sobie: jestem w dobrym miejscu, czuję się bezpiecznie, czuję się kochana, czuję się doceniona i jest tak, jak sobie wyobrażałam, że moje życie będzie wyglądało. Oczywiście, można pójść na kompromis, robiłam to wielokrotnie

- wyznała.

Katarzyna Cichopek dziś stawia na siebie. "Na własnych zasadach"

W dalszej części rozmowy Katarzyna Cichopek podjęła temat psychoterapii. Podkreśliła, że to najlepsza inwestycja w siebie. Sama bardzo długo starała się dawać z siebie jak najwięcej, w tym m.in. poświęcać siebie cały czas w imię rodziny, przez co zapominała o zadbaniu o siebie. Dziś ma zupełnie inne podejście. "Doszłam do wniosku, że jeszcze chwilę to potrwa i zaraz mnie nie będzie, mnie jako Kasi. Dlatego dzisiaj żyję zupełnie inaczej, na własnych zasadach i wydaję mi się, że jeżeli będę szczęśliwa, to to szczęście odbije się też na moich dzieciach. One widzą mój uśmiech, widzą przede wszystkim mój spokój, a to jest chyba najcenniejsze dla nich" - wyjaśniła Cichopek.