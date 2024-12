Przedświąteczny czas w rodzinie Martyniuków przebiega wyjątkowo burzliwie. Wszystko przez zachowanie ich syna, Daniela, który ostatnio wrzucił na Instagram nagranie atakujące ojca. W najnowszym wywiadzie Zenek i Danuta odnieśli się do tej sytuacji. W rozmowie z Aleksandrem Sikorą w "halo tu polsat" narzekali też na synową.

Daniel Martyniuk przeprosił rodziców. To nie kończy rodzinnych problemów

W "halo tu polsat" Martyniukowie wrócili do tematu ostatniej internetowej dramy z ich synem. Zenek Martyniuk wyjaśnił, że Daniel chciał nagrywać wspólny utwór. Gwiazdor disco polo początkowo się na to zgodził, ale później wycofał się z pomysłu. Wszystko przez to, że syn miał być pod wpływem alkoholu bądź też innych używek. - Chciał nagrać ze mną jakąś piosenkę (...). Chyba troszeczkę pozwolił sobie za dużo albo z alkoholem, albo innymi używkami. On niepotrzebnie nagrywa, to co myśli i od razu wstawia na Instagram. I nagrał jakieś tam f**k you, coś tam, coś tam, pomagasz innym, mnie nie chcesz. Takie rzeczy wstawił. Niepotrzebnie - stwierdził Zenek. - Powiedziałam mu kilka słów, że jak się nie zmieni i nie pójdzie na leczenie, to będzie koniec (...). Przeprosił nas - dodała Danuta Martyniuk.

Martyniukowie żalą się na synową. "Zabrania Danielowi, żeby utrzymywał kontakty ze swoją córką"

Podczas wywiadu Aleksander Sikora pogratulował Martyniukom, że wkrótce doczekają się kolejnego wnuka bądź wnuczki. Wszystko dlatego, że ich druga synowa jest w ciąży. Zenon przyznał, że ma kontakt z Laurą, córką Daniela Martyniuka z pierwszego małżeństwa. Obecna żona nie chce jednak, by Daniel kontaktował się z córką. - Obecna żona zabrania Danielowi, żeby on utrzymywał kontakty z tą pierwszą żoną, a tym bardziej ze swoją córką - stwierdził gorzko Zenon Martyniuk.

Martyniukowie mają jednak nadzieję, że za jakiś czas rodzinne relacje się unormują i poprawią. - Nawet razem kupowaliśmy choinkę, bo Daniel oczywiście prawa jazdy jeszcze nie ma - podkreśliła Danuta Martyniuk. - Faustyna jest w stanie błogosławionym, to ma swoje tam kaprysy i na razie jest zła. Może nie tyle na mnie, co na Danusię - wtrącił Zenek.

Danuta Martyniuk dodała, że synowa jest na nią zła, ponieważ stanęła w obronie Daniela. To ją dziwi, ponieważ Faustyna wcześniej sama miała sugerować teściom, żeby zajęli się problemami syna. - Wcześniej była gadka, żeby jakiś porządek zrobić. Może jakieś leczenie? Pytała, dlaczego jako rodzice nic nie robimy. A to nie jest prosta sprawa. On musi się zgodzić. Przede wszystkim leczenie nic nie da, jeśli sam sobie w głowie wszystkiego nie poukłada. Teraz ona jest jego żoną i też niczego nie robi - skwitował Zenek w "halo tu polsat". Dodajmy, że Zenon Martyniuk będzie gwiazdą tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie, która odbędzie się w Toruniu.