Olaf Lubaszenko to popularny aktor, którego widzowie mogą znać z wielu produkcji. Wystąpił m.in. w "Kilerze", "Psach", E=mc²", "Barwach szczęścia", "Komisarzu Alexie" oraz "Blondynce". Chociaż aktor nie może narzekać na karierę zawodową, to w jego życiu nie wszystko było kolorowe. Wspomniał o zmaganiach z depresją.

REKLAMA

Zobacz wideo Lubaszenko wspomina stare czasy. "Mierzyliśmy się z..."

Olaf Lubaszenko poruszająco o chorobie. "Gryzłem się po prostu sam ze sobą"

Olaf Lubaszenko opowiedział w programie "Życie od nowa" o początkach choroby. Mimo gorszego samopoczucia nie zdawał sobie sprawy z tego, że może mieć depresję. - Bardzo długo gryzłem się po prostu sam ze sobą. Myślę, że powoli znikałem. Paradoksalnie, bo będąc zewnętrznie coraz większym. Znikałem wewnętrznie i było mnie coraz mniej. Nawet chyba do końca nie wiedziałem, że mam depresję. Raczej po prostu to czułem, rozumowo umiałem sobie do tego dojść. Ale nie było to jeszcze potwierdzone - powiedział. W pewnym momencie postanowił sięgnąć po pomoc. Zadbanie o zdrowie psychiczne pomogło mu także w utracie kilogramów. - Dopiero mniej więcej równolegle z powstawaniem mojej książki zacząłem zasięgać porad i pomocy specjalistów. I co więcej, zdarzyło mi się też coś takiego, że cały ten proces leczenia spowodował, że zacząłem też chudnąć. To było niesamowite - powiedział w programie.

galOtwórz galerię

ZOBACZ TEŻ: Paulla chciała targnąć się na swoje życie. Gdy zobaczyła syna, zdecydowała się sięgnąć po pomoc

Olaf Lubaszenko zapytany o początki choroby. "Ja dość dobrze wiem"

Aktor został także zapytany o to, co zapoczątkowało jego chorobę. Udzielił dość tajemniczej odpowiedzi. - Wydaje mi się, że ja dość dobrze wiem, od czego się ten proces zaczął. Nie mogę za bardzo o tym opowiedzieć. Wciąż. Wciąż, mimo że minęło wiele lat. Co to było? Doszedłem do tego niedawno. To była sprawa związana z jedną z bliskich mi osób. Coś się wydarzyło takiego, co do tej pory próbuję zrozumieć - powiedział w programie "Życie od nowa".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.