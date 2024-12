Kuba Badach planował pracować aż do samych świąt Bożego Narodzenia. Wokalistka miał zaprezentować się na scenie obok Grzegorza Hyżego, Kayah, Natalii Kukulskiej, Andrzeja Piasecznego oraz Michała Szpaka podczas trasy "Christmas Time!". Jak się jednak okazało, występy zostały odwołane. Artyści poinformowali o tym we wspólnym oświadczeniu. "Szanowni Państwo, dosłownie chwilę temu dotarła do nas wiadomość, że Royal Concert, organizator trasy "Christmas Time!", odwołał zaplanowane na najbliższy weekend koncerty. (...) Do ostatniej chwili pozostawaliśmy w gotowości do wyjazdu" - czytaliśmy. Kuba Badach może więc spędzić więcej czasu z rodziną i skupić się na przygotowaniach do świąt.

Kuba Badach nie ma lekko w święta. "Zazwyczaj śmigam"

Kuba Badach wystąpił w programie "Dzień dobry TVN" i został zapytany o to, jakie ma obowiązki podczas świąt. Wokalista od razu pochwalił się tym, że nie siedzi bezczynnie przy stole. -Zazwyczaj śmigam, bo ja jestem zawsze na zmywaku. Naprawdę mam tak od zawsze. Ja lubię, jak jest czysto. Lubię, jak jest porządek - powiedział i dodał, że jego żona Aleksandra Kwaśniewska zajmuje się gotowaniem. - Ona ma wybitny talent kulinarny i umiejętność rozpoznawania smaków. (...) Ja mam doskonale - powiedział. W dalszej części rozmowy wokalista zaznaczył, że zmywanie naczyń to jego obowiązek nie tylko w święta, ale także podczas wszystkich przyjęć. - Szlag mnie trafia, że ludzie coś piją, odstawiają, przecież za chwilę nie ma tych szklanek. Więc ja zazwyczaj w osiemnastej minucie imprezy już jestem na zmywaku, ale pracuję nad tym - powiedział.

Kuba Badach nie chce kolędować w święta? "Wolałbym się skupić na innych rzeczach"

Zapytany o kolędowanie Kuba Badach wyjawił, że nie jest to jego ulubiona czynność przy wigilijnym stole. Przyznam się, że ja nie jestem wyrywny do śpiewania kolęd, bo tyle się naśpiewam przez cały rok, że wolałbym skupić się na innych rzeczach przy wigilijnym stole - powiedział. Wokalista dodał, że w święta najbardziej lubi poświęcać uwagę bliskim osobom. - To są święta Bożego Narodzenia, a Bóg jest miłością. No to, kochajmy się - dodał Kuba Badach w śniadaniówce.