Wojtek i Agata Sawiccy od wielu lat dzielą się w mediach społecznościowych swoją codziennością i uwrażliwiają w kwestii osób z niepełnosprawnością. Wiele treść dotyczy osób zmagających się z dystrofią mięśniową Duchenne'a. To właśnie z tą rzadką chorobą urodził się Wojtek Sawickich. Na najnowszym nagraniu na instagramowym profilu Life on Wheelz influencerzy chcieli pokazać, że mają do siebie dystans. Niestety, to co zamieścili, nie spodobało się części internautów. Na Sawickich spadła krytyka.

Wojtek Sawicki i Agata Sawicka zamieścili żartobliwe nagranie. "Zgadnij, kto ćwiczy jogę, a kto nie?"

W sierpniu 2024 roku Wojtek i Agata Sawiccy ogłosili rozstanie. Mimo to Agata wciąż angażuje się w pomoc mężczyźnie. Tym razem Sawicka pokazała ujęcia z sesji jogi, na którą, rzecz jasna, Wojtek nie może uczęszczać. Podpis pod materiałem wyjątkowo rozzłościł część internautów. "Zgadnij, kto ćwiczy jogę, a kto nie?" - napisano. Sawiccy próbowali być zabawni. "Moja pozycja to siedzący pies!" - napisał w komentarzu Wojtek. Z założenia żartobliwe nagranie przyniosło jednak odwrotny skutek.

Internauci podzieleni po nagraniu Sawickich. "Niesmacznie żartować z osób z niepełnosprawnościami" vs. "Sam na to wyraził zgodę"

Niektórzy internauci nie podzielali entuzjazmu Sawickich i skrytykowali zamieszczone na Instagramie nagranie. W opinii komentujących nagranie inflecerów - zwłaszcza tych, którzy nie znają ich poczucia humoru - może być odbierane jako naśmiewanie się z choroby. "Niesmaczne żartować z osób z niepełnosprawnościami", "I to jest śmieszne?", "Śmiechu nie było końca... ani początku", "Czy tylko mnie to nie bawi?" - pisali z oburzeniem.

Znaleźli się jednak także tacy, którym spodobał się żart Wojtka i Agaty. W komentarzach napisali, że trzeba mieć dystans i poczucie humoru. "Drodzy, chłop sam na to wyraził zgodę, sam zdecydował zrobić ten żart, już nie mówię, że wymyślił, czy coś, bo tego nie wiem. Wyjmijcie kija z d**y", "Rolka dla ludzi z dystansem i poczuciem humoru. Ale super Agatko, ja tak nie podniosę nogi" - czytamy pod postem na profilu Life on Wheelz.