Klaudia El Dursi ogłosiła radosną nowinę. Gwiazda jest w ciąży!

Klaudia El Dursi doczekała się dwójki dzieci. Jej starszy syn, Dawid, przyszedł na świat w 2009 roku. Młodszy, Jan, urodził się w 2014 roku. Gwiazda nigdy nie ukrywała, że chciałaby powiększyć rodzinę. Prowadząca "Hotel Paradise" właśnie pojawiła się w "Dzień dobry TVN". W programie ogłosiła radosną nowinę. Wyznała, że spodziewa się dziecka!

Klaudia El Dursi jest w ciąży! Ogłosiła radosną nowinę

Klaudia El Dursi zaskoczyła radosną wiadomością w "Dzień dobry TVN". Gwiazda przyznała, że już wkrótce jej rodzina się powiększy. - Nie przyszłam tu sama. Niosę ze sobą ogromną, małą miłość, która dorasta we mnie. Jestem w stanie błogosławionym i niedługo będą mamą po raz trzeci - powiedziała w programie. W sieci napływają gratulacje fanów. Gwiazda dodała, że od zawsze chciała mieć dużo dzieci. Mówiła nawet o czwórce lub piątce pociech. - Szczerze mówiąc, liczyliśmy po cichu, że może bliźniaki się trafią. Już wiem, że niestety bliźniaków nie będzie, jest jedna mała fasolka, ale wyczekana - powiedziała El Dursi w programie.

Klaudia El Dursi o ciąży w "Dzień dobry TVN". Zawsze marzyła o dużej rodzinie

Klaudia El Dursi opowiedziała nieco więcej o swojej rodzinie. Przyznała, że ukochany i synowie bardzo ją wspierają. Dodała również, że dzieci ogromnie cieszyli się na wieść o rodzeństwie. - Rodzeństwo jest przeszczęśliwe, to jest w ogóle niesamowite, mi się wydaje, że to dlatego, że jest duża różnica wieku (...). Oni trochę to maleństwo w brzuchu traktują jak swoje maleństwo. Przytulają, całują, troszczą się o to, żebym się nie denerwowała, że teraz to jest mój czas i szalenie się starają, żeby spokój był w naszym domu - wyznała celebrytka. Klaudia El Dursi powiedziała również o porodzie. Ewa Drzyzga zapytała gwiazdę o datę. - Jeszcze dokładnie nie możemy oszacować, dlatego, że ja jestem jeszcze w pierwszym trymestrze, więc to jest szalenie świeża sprawa. (...) Na pewno będzie to piękny miesiąc letni - powiedziała.