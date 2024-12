Antoni Królikowski wzbudza niemałe emocje w mediach. Do niedawna aktor był związany z koleżanką po fachu. Wziął ślub z Joanną Opozdą i wspólnie oczekiwali narodzin pierwszego dziecka. Jak się jednak okazało, jeszcze przed pojawieniem się Vincenta na świecie, para się rozstała. Celebryta szybko związał się z Izabelą Banaś. Zakochani na początku października doczekali się córki. Do dziś jednak Królikowski nie może dojść do porozumienia z (jeszcze) żoną, chociażby w kwestii alimentów. Czyżby szpilę wbijała jej teraz Izabela Banaś? Zobaczcie, co opublikowała w sieci.

Partnerka Królikowskiego wbija szpilę w Opozdę? Z pozoru niewinny cytat mówi wiele

Antoni Królikowski nie może dogadać się z Joanną Opozdą. Oboje raczej negatywnie wypowiadają się o sobie w mediach, twierdząc, że to ta druga strona kłamie. Aktor ma nie płacić alimentów na Vincenta, choć twierdzi, że uregulował zaległe zobowiązania i ma spełniać obowiązek alimentacyjny na bieżąco. Jego matka, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, sądzi się z (jeszcze) synową o to, by spotykać się z wnukiem. Czyżby oliwy do ognia dolała obecna partnerka celebryty? Na InstaStories Izabela Banaś opublikowała pewien cytat autorstwa Jose N. Harrisa. "Niektórzy ludzie żyją w świecie pełnym goryczy, złości i nienawiści, inni żyją w świecie pełnym przyjaźni, wrażliwości, miłości. O dziwo, to ten sam świat" - czytamy. Kogo mogła mieć na myśli? Kadr z tego InstaStories znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Antoni Królikowski pytany o córkę ucinał temat. Tak zachował się w śniadaniówce Polsatu

Królikowski pojawił się w "halo tu polsat", gdzie opowiedział o trzecim sezonie "Uroczyska". W serialu odgrywa główną postać. W pewnym momencie prezenterka postanowiła podpytać o jego córkę. - Ale u ciebie też się dzieje i to bardzo dużo (...), bo pojawiła się przecudowna twoja córa - zagaiła dziennikarka. - To prawda, pozdrawiam Jadzię, Izunię, po ostatniej serii serialu mieliśmy okazję odpocząć chwilę (...). No i robimy trzeci sezon, jesteśmy naładowani pozytywną energią - tak aktor szybko zmienił temat. Później zapytano go o to, czy czasem nie przyszedł do programu niewyspany, bo córka mogła zrobić "małą imprezkę" w nocy. - 7:00 rano w niedzielę to taka typowa godzina, jak pracuje na planie. Jest ciężko, ale kochamy ten serial - odpowiedział, ignorując pytanie o pociechę.