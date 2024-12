Nie żyje Beandri Booysen, która była gwiazdą TikToka. O jej śmierci za pomocą mediów społecznościowych poinformowała 18 grudnia jej mama Bea Booysen. 19-latka cierpiała na bardzo rzadką chorobę genetyczną - progerię, znaną również jako zespół progerii Hutchinsona-Gilforda. Choroba ta charakteryzuje się przyspieszonym procesem starzenia, którego objawy pojawiają się we wczesnym dzieciństwie.

Beandri Booysen miała 19 lat. Lekarze ocenili, że jej biologiczny wiek na 152 lata

Lekarze nie dawali Beandri Booysen dużych nadziei. Przewidywali, że dożyje jedynie 14 lat, a ostatecznie jej wiek biologiczny ocenili na około 152 lata. 19-latka pochodząca z RPA każdego dnia mierzyła się z chorobą i opowiadała o niej publicznie. Jej nagrania na TikToku miały uświadamiać ludzi na temat tego, czym jest progeria. Nic dziwnego, że na platformie zebrała ponad 278 000 obserwujących.

Pomimo wyzwań, przed którymi stanęła, Beandri promieniowała nadzieją i radością. Stała się symbolem świadomości na temat progerii. Wykorzystywała swojego wyjątkowego ducha do inspirowania tysięcy ludzi na całym świecie

- czytamy w ostatnim pożegnaniu 19-latki, które zamieszczono na facebookowej grupie "BEANDRI, OUR INSPIRATION" (Beandri, nasza inspiracja - pol).

W tym samym wpisie opisano Booysen, jako "jedną z najbardziej lubianych i inspirujących młodych kobiet w RPA". Kolejne wersy pożegnania tiktokerki był równie wzruszające. "Beandri była znana nie tylko ze swojej żywiołowej osobowości i zaraźliwego śmiechu, ale także jako ostatnia żyjąca osoba w RPA cierpiąca na progerię - rzadką chorobą genetyczną, która powoduje przedwczesne starzenie się dzieci".

Rodzina nie poinformowała na razie mediów o tym, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb nastolatki. Na facebookowej grupie w oficjalnym wpisie poproszono jednak o to, by dać rodzinie zmarłej przestrzeń do opłakiwania i szanować ich prywatność.

Beandri Booysen o swojej chorobie

Beandri Booysen wielokrotnie mówiła na TikToku o progerii. Twierdziła, że choroba "uczyniła ją silniejszą osobą". - Jestem na TikToku, aby próbować inspirować i motywować tych, którzy podążają za mną i utrzymywać ich pozytywne nastawienie każdego dnia. Moim celem jest podniesienie świadomości na temat innych osób o specjalnych potrzebach i pokazanie, że każdy jest inny i wyjątkowy na swój sposób. Chciałabym dawać innym siłę - mówiła.

Fundacja Progeria Research Foundation szacuje, że obecnie na całym świecie na progerię choruje około 400 dzieci. Z kolei według ustaleń Kliniki Mayo średnia długość życia dziecka chorego na progerię wynosi około 15 lat. Niektórzy chorzy mogą dożyć 20 lat.