Wniosek do prokuratury w sprawie Roberta Pasuta. W tle live z nieletnią

Robert Pasut jest patocelebrytą, który zyskał rozpoznawalność jako jeden z członków youtubowego kanału Abstrachuje. Obecnie samodzielnie nagrywa i publikuje w sieci wulgarne i skandaliczne treści. Wygląda na to, że 37-latek może mieć niebawem duże problemy. Jedna z organizacji zapowiada, że złoży w jego sprawie wniosek do prokuratury.

REKLAMA

Zobacz wideo W świecie freaków jest za dużo patologii? "Nie będziemy pozwalać na takie treści"

Robert Pasut z Abstrachuje miał uwodzić nieletnią. Rzekomo miała 14 lat

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na oficjalnym koncie na Facebooku poinformował, że niebawem złoży do prokuratury wniosek przeciwko Robertowi Pasutowi.

Podejmujemy działania w sprawie patostreamera Roberta Pasuta, który m.in. uwodził i rozpijał dziecko. (...) W przyszłym tygodniu złożymy do prokuratury zawiadomienie dotyczące czynów, jakich dopuścił się w ostatnich miesiącach. Chodzi o pobicia, uwodzenie nieletnich, pochwalanie przestępstw i inne

- czytamy.

Organizacja podjęła działania po tym, jak w połowie grudnia na jednej z relacji na żywo Pasuta, miała pojawić się nieletnia dziewczynka. 14-latka rzekomo miała w towarzystwie patocelebryty pić alkohol. Kiedy internauci zaczęli podejrzewać, że małoletnia może być pijana, wezwali policję. Pasut tłumaczył się funkcjonariuszom, że miał nie wiedzieć, że jego rozmówczyni nie skończyła 18 lat.

O Pasucie było głośno także w październiku, kiedy to rzekomo pobił obcokrajowca. Na nagraniach, które trafiły do sieci, widać, że kopał i wyzywał 60-letniego Ukraińca. Ten miał czekać na przybycie policji, ponieważ według świadków, rzekomo miał zaczepiać kobiety w autobusie.

Warto zauważyć, że wielu internautów okazywało zadowolenie z faktu, że Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ma w planach złożyć zawiadomienie przeciwko patocelebrycie. "W końcu", "Nareszcie", "I bardzo dobrze" - czytamy.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Robert Pasut wywołał skandal. Krytykuje go nawet mama. "Wstydzę się za ciebie"

Robert Pasut i jego obrzydliwe wypowiedzi o kobietach

Przypomnijmy, że Robert Pasut jakiś czas temu wspiął się na wyżyny obrzydliwości i w taki sposób wypowiedział się na temat roli kobiet w małżeństwie: "Przecież małżeństwo polega na tym, że kobieta daje d**y facetowi, a on przynosi za to pieniądze do domu" - powiedział w rozmowie z Hubertem Mściwujewskim z kanału "MMA - bądź na bieżąco". Po chwili dodał: "On więcej zarabia od niej. W 80 proc. małżeństw myślę, że tak jest w Polsce, w 90 proc. nawet. Facet zarabia więcej, czyli ona mu daje d**y, a on przynosi pieniądze do domu. Czy ona jest d****ą?".

Na tym nie koniec. W innym wywiadzie Pasut podważał zasadność antykoncepcji. - Nie zabezpieczam się. Badania robię. (...) Ogólnie uważam, że to jest trochę scam tego przemysłu, producentów kondomów, że o, wszyscy mają chorobę weneryczną, w ciążę zajdziesz od dotykania. To jest g***o prawda. Nie jest tak, że co trzecia osoba ma chorobę weneryczną. Ale wiesz, ja też nie spotykam się z takimi przejechanymi pontonami, zrobionymi eskortkami. Ja nie płacę za seks. Dopóki nie wchodzę w te rejony, to jest ok - mówił w podcaście "Zgrzyt".

Kobiety po 25. roku życia nazwał ponadto "starymi babami". Na temat kobiet padły także inne skandaliczne i obrzydliwe słowa. - Jak b*****z starą babę 25 lat, to prawdopodobnie coś ma, bo ma większy przebieg. Trzeba szukać mniej. Jak do 22. roku życia sypiasz, to jest ok. A jak zaczynasz się bawić w taką nekrofilię i zaczynasz łoić takie rozpadające się baby, to jest większa szansa, że coś złapiesz - opowiadał w tym samym podcaście. Później dodał, że według niego "scamem" jest również depresja oraz choroba alkoholowa.