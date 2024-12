Sandra Kubicka chętnie dzieli się z obserwatorami informacjami z życia prywatnego. Niedawno złożyła wymowne życzenia urodzinowe swojemu mężowi Aleksandrowi Baronowi. "Najlepsze życzenia dla taty Leo. Niech spełni ci się to, o czym wtedy marzyłeś. Żyj w zdrowiu, szczęściu, spokoju i obyś nigdy niczego nie żałował" - czytaliśmy na InstaStories. Teraz modelka przekazała ważną wiadomość.

Sandra Kubicka pochwaliła się przeprowadzką. Zwróciła się do obserwatorów

Sandra Kubicka już jakiś czas temu pochwaliła się informacją o tym, że przygotowuje się do przeprowadzki do nowego domu. Publikowała nawet filmy z budowy i oprowadziła internautów po wnętrzu. Pokazała m.in. kuchnię z czarnymi meblami oraz łazienkę z przezroczystą wanną, która kosztowała prawie 13 tysięcy złotych. - Nie widzieliśmy tego u nikogo w domu i chcieliśmy mieć taką łazienkę, której jeszcze nikt nie miał i nie widział - mówiła jakiś czas temu na InstaStories. Teraz Kubicka może w pełni cieszyć się urokami nowego domu, ponieważ właśnie poinformowała w mediach społecznościowych, że jest już po przeprowadzce. Nie kryła radości. "Panie i panowie! Udało się. Home sweet home [dom, słodki dom - przyp.red.]". Na zamieszczonej przez Kubicką fotografii widać, że dom jest położony w otoczeniu przyrody. Jest to więc idealne miejsce dla całej rodziny. Omawiane ujęcie znajdziecie w galerii zdjęć.

Sandra Kubicka nie ukrywała emocji. "Jestem absolutnie..."

Sandra Kubicka ma za sobą trudny czas. Niedawno wyznała, że mierzyła się zatruciem pokarmowym. Mimo choroby nie zaniedbała swoich obowiązków i pojawiła się w pracy. "Nie dałabym rady, gdyby nie wsparcie rodziny. Czuję się lepiej, ale jestem absolutnie osłabiona po tylu dniach niejedzenia. Bycie na planie z zatruciem pokarmowym i pękającym sercem z tęsknoty, bo bobasek w domu płacze: 'mama, mama', jest mega ciężkie dla mnie" - zdradziła modelka na InstaStories. Dodała, że marzy o odpoczynku. Z pewnością będzie mogła liczyć na chwilę relaksu w nowym domu.