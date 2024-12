Jan Lubomirski-Lanckoroński pochodzi z rodu książąt Lubomirskich herbu Szreniawa bez krzyża. Nie tylko angażuje się w życie gospodarcze i polityczne Polski, ale także dba o pielęgnowanie dziedzictwa przodków. Lubomirski-Lanckoroński jest także doceniany za swoją działalność na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. Swego czasu było o nim głośno w mediach za sprawą związku z Dominiką Kulczyk, dziedziczką majątku po Janie Kulczyku. Ich relacja rozpadła się w 2013 roku, ale para doczekała się dzieci, które wspólnie wychowuje. Po rozwodzie Lubomirski-Lanckoroński znowu się zakochał i w 2020 roku wziął ślub z hrabianką Heleną Mańkowską, dziedziczką pienińskiego uzdrowiska w Szczawnicy. Niedługo potem na świecie pojawiła się ich córka, która jest oczkiem w głowie pary. Święta Bożego Narodzenia to dla rodziny Lubomirskiego-Lanckorońskiego wyjątkowy okres. W jednej z posiadłości rodziny właśnie pojawiły się świąteczne dekoracje. Robią imponujące wrażenie.

W pałacu Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego zapanowała świąteczna atmosfera

Jan Lubomirski-Lanckoroński w 2013 roku został właścicielem pałacu w Lubniewicach pod Sulęcinem. Budowla ma niewiele ponad sto lat i otoczona jest parkiem pełnym starych drzew. Lubomirski-Lanckoroński jest prezesem Fundacji Książąt Lubomirskich. Zależy mu na tym, aby dbać o spuściznę po arystokratycznych przodkach. To wyjątkowe miejsce nazwał nawet Zamkiem Książąt Lubomirskich i wraz z żoną Heleną zdecydował, że po 20 latach miejsce będzie ponownie otwarte dla turystów, aby w ten sposób pozyskać także środki na konieczne prace remontowe. Wnętrze zostało urządzone w stylu eklektycznym, a w środku przytulności nadają drewniane elementy. Na ścianach wiszą różnego rodzaju dzieła sztuki. Okres przed świętami Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, kiedy we wnętrzu pałacu pojawiają się klimatyczne dekoracje. Kluczowym elementem wystroju w tym okresie jest ogromna choinka, która stanęła tuż przy schodach. Drzewo ozdobiono bombkami w kolorze czerwieni i złota. Na kominku pojawił się stroik z gałązek, szyszek i złotych bombek. Zadbano o wszystkie detale. Na balustradzie antresoli także pojawiła się świąteczna girlanda, a iglaste gałązki pojawiają się w różnych miejscach pomieszczenia. Nie da się ukryć, że w środku zapanował iście świąteczny klimat. Jak wam się podoba? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

To w tym pałacu Michalina Wisłocka przeżyła wielką miłość

Nie wszyscy wiedzą, ale kiedyś w aktualnej rezydencji Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego był dom wczasowy. Gościem tego miejsca była m.in. Michalina Wisłocka, autorka "Sztuki kochania". To właśnie pobyt w tym pałacu i romantyczne schadzki nad jeziorem Lubiąż sprawiły, że Wisłocka zabrała się za napisanie swojego poradnika, który po wydaniu okazał się prawdziwym hitem i rozbudził życie seksualne Polaków. Wiedzieliście o tym?