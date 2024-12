Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Gwiazdy, które prowadzą restauracje, wystartowały z cateringiem. Wiemy już, że u Magdy Gessler tanio nie jest. Za 900 ml barszczu czerwonego trzeba zapłacić 67 zł. Jeżeli ktoś lubi podawać tę zupę z uszkami, to cena za dziesięć sztuk wynosi 70 zł. W przypadku ryb nie jest taniej. Restauratorka wyceniła jedną sztukę pstrąga faszerowanego koprem na 93 zł. A jak wygląda świąteczny catering u Anny Korcz, która oprócz aktorstwa zajmuje się także prowadzeniem lokalu "Zacisze" w Pomiechówku?

Anna Korcz i catering świąteczny. Tanio nie jest

W mediach społecznościowych restauracji Anny Korcz pojawiła się rozpiska ze świątecznym cateringiem. Chętne osoby mogą zamówić potrawy i odebrać je tuż przed wigilią, czyli 23 grudnia. Co znalazło się w ofercie? Klienci mogą spróbować smażonego karpia, którego cena wynosi 20 zł za 100 g. Miłośnicy zup mają do wyboru grzybową z łazankami w cenie 65 zł za litr lub aromatyczny barszcz czerwony za 40 zł za litr. W cateringu nie mogło także zabraknąć klasycznych uszek z kapustą i grzybami, dostępnych w cenie 90 zł za kilogram. Na tym jednak nie koniec. Za kilogram pierogów z kapustą i grzybami z restauracji Anny Koszt trzeba zapłacić 65 zł. Dla miłośników słodkich deserów restauracja proponuje sernik baskijski. Cena za duży rozmiar tego ciasta? "Jedyne" 190 zł. Co sądzicie o tych cenach? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Tak Anna Korcz tłumaczyła się z cen w restauracji. "Nie ma na to rady"

Jakiś czas temu Anna Korcz odniosła się do krytycznych opinii na temat zbyt wysokich cen w jej restauracji. Tłumaczyła się podwyżkami w Polsce. - Ja też uważam, że ceny są za wysokie. Wszędzie wokół są za wysokie. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że wszystko podrożało 30-40 procent i nie ma na to rady. Nam się udało przetrwać. Wyjątkowo. I jakoś żyjemy, ale nie jest to łatwe - powiedziała Anna Korcz w rozmowie z portalem Jastrząb Post.