Zespół Top Girls jest jedną z najpopularniejszych grup z branży disco polo. Girls band powstał w 2016 roku. Został założony przez wytwórnię Green Star. W aktualnym składzie występują: Justyna Lubas, Natalia Siemieniecka i Katarzyna Grabowska-Kupidura. Pierwsza z nich zyskała popularność jako liderka zespołu. Wokalistka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie publikuje posty nie tylko z życia zawodowego, ale również prywatnego. Ostatnio podzieliła się informacją na temat zdrowia.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Sarsa jest w pełni zdrowa po operacji? "Nikt nie wie, co będzie"

Gwiazda disco-polo przeszła operację. Długo z tym zwlekała

Ostatnio Justyna Lubas udostępniła fotografię ze szpitala. Wówczas okazało się, że artystka przez długi czas zmagała się z problemami zdrowotnymi. Musiała przejść septoplastykę, czyli operację nosa, która pomogła jej w poprawieniu jakości oddychania. Wyszło na jaw, że wokalistka Top Girls odkładała zabieg w czasie. "Od pięciu lat wzbraniałam się przed nią. Niestety, przez coraz większy problem z oddychaniem, który był uciążliwy podczas koncertów i normalnego życia, zdecydowałam się w końcu na operację. 13 grudnia (...) przeszłam zabieg septoplastyki. Dziękuję doktorowi oraz całemu personelowi medycznemu. Ludzie o złotych sercach. Teraz wracam do zdrowia" - napisała na profilu na Instagramie. Fani zostawili po sobie mnóstwo miłych komentarzy.

PRZECZYTAJ TEŻ: Maja Hyży zmaga się z koszmarnym bólem. To nie koniec problemów po wyjściu ze szpitala

Justyna Lubas jest po poważnej operacji. Wkrótce planuje wrócić na scenę

Fani w komentarzach zaczęli dopytywać, kiedy gwiazda wróci na scenę. Justyna Lubas zapewniła słuchaczy, że już wkrótce się z nimi zobaczy. "Już niedługo będę mogła z wami się zobaczyć na koncertach. A teraz przesyłam wam dużo uśmiechu oraz zdrówka" - podkreśliła w poście na Instagramie. To jeszcze nie wszystko. Zaledwie kilka godzin później artystka zapowiedziała niespodziankę. "Zapowiada się ciekawy dzień. Zwracam się do was z pewną piękną informacją. Mianowicie: specjalnie dla was przygotowałam na styczeń premierę nowego utworu. Będziecie mile zaskoczeni. Kto czeka? Bo ja już się niecierpliwie" - napisała ku zadowoleniu fanów. Słuchacie Top Girls?