Doniesienia zza zamkniętych drzwi. Krystyna Janda ostrzegła pracowników

Krystyna Janda jest bardzo aktywna zawodowo. Często wypowiada się również na polaryzujące tematy dotyczące problemów społecznych, kulturowych czy politycznych. Aktorka na scenie i ekranach występuje od ponad 50 lat, reżyseruje też spektakle. Na co dzień jest zaabsorbowana prowadzeniem dwóch teatrów, Polonia i Och-Teatru w Warszawie. Jest również założycielką Fundacji Krystyny Jandy na rzecz Kultury. Uwielbia swoją pracę i nie robi wolnego nawet w dniu urodzin. Wyszło na jaw, że w związku z urodzinami udzieliła pewnych instrukcji swoim pracownikom.

Krystyna Janda nie obchodzi urodzin. Tak spędza ten dzień

Krystyna Janda urodziła się 18 grudnia 1952 r. w Starachowicach. Jej dorobek artystyczny robi ogromne wrażenie. Aktorka w nowej rozmowie z Plejadą nie ukrywała, że jest zaabsorbowana pracą. Pytana o to, jak zamierza spędzić urodziny ujawniła, że już jakiś czas temu zrezygnowała z hucznego świętowania, a ten dzień traktuje, jak każdy inny.

Ja już od dawna nie świętuję swoich urodzin. Mamy wigilię w teatrze – naszą fundacyjną – i będę na tej wigilii. Wszyscy będą. Od jakiegoś czasu u mnie w fundacji zastrzegam, żeby w ogóle nie świętować moich urodzin

- zdradziła aktorka i dyrektorka artystyczna teatru Polonia i Och-Teatr w Warszawie.

Krystyna Janda krótko o emeryturze. Prędko się na nią nie wybierze

W tej samej rozmowie podkreśliła, że jeszcze nie wybiera się na emeryturę. "Nie, nie. Cały czas pracuję, jak zwykle. Na nic nie narzekam, wszystko jest w porządku i nie zwalniam tempa" - wyjaśniła Plejadzie Janda. Wiadomo również, że planuje już spektakle na 2026 rok. - Dopóki mam siłę, to będę dalej planować, organizować, grać. A jak nie będę miała siły, to rzucę to w cholerę - mówiła niedawno w szczerym wywiadzie udzielonym razem ze swoją wnuczką Jadwigą Jaworską dla miesięcznika "Pani". Wnuczka artystki w tym samym wywiadzie stwierdziła, że dla niej babcia się nie starzeje. - Może to dzięki tej twojej energii - zauważyła Jadwiga, która jest córką Marii Seweryn.