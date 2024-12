Kevin Mglej paraduje bez koszulki. W ostatnim czasie schudł 40 kg

Kevin Mglej w ostatnim czasie przyciąga sporo uwagi mediów. Wszystko przez niebywałą metamorfozę, którą chwali się na każdym kroku. Mąż Roksany Węgiel schudł aż 40 kilogramów. Utrata wagi to nie wszystko. Kevin na całego zaczął się interesować sportem. Producent muzyczny przygotowuje się do pół maratonu, który już w lutym. Teraz jednak odpoczywa z ukochaną w Finlandii, gdzie świętuje 28. urodziny. Nie obyło się bez zdjęcia. Tym razem bez koszulki.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stużyńska o sekretach diety i metamorfozie. "Mam insulinooporność"

Kevin świętuje urodziny. Pokazał się bez koszulki

Roksana i Kevin cały czas mogą liczyć na spore zainteresowanie internautów. Oboje chętnie dzielą się ujęciami z życia prywatnego w sieci. Dzięki temu czujni obserwatorzy mogą podglądać, co robią zakochani. Tym razem małżonkowie zdecydowali się na zagraniczny wyjazd. Obecnie szaleją w zimnej Finlandii, gdzie świętują 28. urodziny ukochanego piosenkarki. Jak wynika z relacji pary, panuje tam niezwykły chłód, a temperatura cały czas utrzymuje się na minusie. Pośród wielu ujęć z chłodnego krajobrazu skandynawskiego kraju znalazły się również zdjęcia Kevina bez koszulki! Zarówno on sam, jak i Roxie zdecydowali się na udostępnienie takich fotografii. Widać, że Kevin cały czas pracuje nad sylwetką i nie zapomina o uprawianiu sportu i diecie. W naszej galerii na górze strony znajdziecie wspomniane ujęcia.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Erotyczne opowiadania o Trzaskowskim. Po nich oczu kąpiel. "Przejechałam dłonią po jego mięśniach brzucha, a on..."

Spektakularna metamorfoza Kevina! Zrzucił 40 kilogramów

Kevin Mglej w ostatnim czasie przeszedł spektakularną metamorfozę. Mąż Roxie Węgiel zrzucił prawie 40 kg - zaczynał z wagą 130 kg. Nie ukrywa, że wsparcie żony bardzo wiele dla niego znaczyło i to dzięki niej znajdował w sobie motywację, by zacząć się ruszać. W rozmowie z Mateuszem Hładkim opowiedział, że wokalistka proponowała mu, by do niej dołączył, gdy np. szła biegać. Dzięki temu zaczął wprowadzać ruch do swojej codzienności, a dzięki niemu kilogramy zaczęły spadać. Obecnie Mglej trenuje z trenerem od trzech do pięciu razy w tygodniu. Więcej przeczytacie tutaj: Kevin Mglej schudł już 40 kg. To usłyszał od Roksany Węgiel, kiedy ważył 130 kg