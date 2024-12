Nie da się ukryć, że wielkimi krokami nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Ekspertka oceniła, jak należy dobierać stylizacje w trakcie tego wyjątkowego czasu. Mowa oczywiście o Irenie Kamińskiej-Radomskiej, która jest znana szerszej publiczności jako mentorka z "Projektu Lady" TVN. Kobieta jest również ekspertką ds. międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu. Często uczy internautów, jak zachowywać się i ubierać w różnych oficjalnych sytuacjach. Tym razem rozwiała wszystkie wątpliwości co do wigilii.

REKLAMA

Zobacz wideo Irena Kamińska-Radomska zdradza, jak "przeżyć" święta w stylu savoir vivre

Irena Kamińska-Radomska pospiesza z radami, jak ubrać się na święta. O tym nie można zapomnieć

Irena Kamińska-Radomska w rozmowie z Plejadą najpierw wzięła pod lupę strój dla mężczyzn. Według ekspertki niezbędny jest ciemny garnitur. "W związku z tym, że dress code wieczorowy zaczyna się po 18 lub po zmroku, to mężczyzna nie ma możliwości wyboru stalowego koloru. Pozostaje więc granatowy, ewentualnie czarny. Do tego biała koszula" - podkreśliła. Okazało się, że niezbędnym elementem jest również krawat. Ekspertka przyznała, że bez tego szczegółu stylizacja może wypaść znacznie gorzej. "Wiem, że w tych czasach mało który mężczyzna lubi krawaty. Dlatego może być ewentualnie w białej koszuli, marynarce i bez krawata, ale w tym momencie już cały strój spada do niższej kategorii, chociaż nadal jest bardzo elegancki" - skwitowała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziś Kamińska-Radomska uczy, jak jeść banana. Kiedyś pracowała fizycznie. "Myłam tramwaje w zajezdni i okna w ZUS-ie"

Irena Kamińska-Radomska o odpowiednim ubiorze w trakcie świąt. Co najlepiej założyć?

Irena Kamińska-Radomska nie pominęła kwestii stylizacji dla pań. Przyznała, że w tym przypadku jest znacznie więcej możliwości. Podstawą jest strój wizytowy. "Kobieta może wystąpić w sukience, ale o charakterze wizytowym, czyli nie z dzianiny bawełnianej, z której szyje się nocne koszule czy T-shirty. Materiał jest tutaj bardzo istotny" - stwierdziła ekspertka. Inne opcje też są akceptowalne. Ważne, aby kreacja była "odświętna i bardzo elegancka". "Ewentualnie spódnica z superelegancką koszulą np. jedwabną. Może być też żakiet razem ze spodniami" - dodała Kamińska-Radomska.