Sebastian Karpiel-Bułecka od wielu lat spełnia się jako lider Zakopower. Muzyk aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie wraz z ukochaną pokazuje swoją codzienność. Artysta jest mężem Pauliny Krupińskiej, z którą doczekał się dwójki dzieci: córki Antoniny i syna Jędrzeja. Tym razem Karpiel-Bułecka był zmuszony użyć swojego profilu na Instagramie do znacznie poważniejszej sprawy. Okazało się, że koncert zespołu Zakopower został odwołany. Piosenkarz od razu wyjaśnił, co się stało.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Kwiat Jabłoni robi po koncertach? Chyba nikt się nie spodziewał

Sebastian Karpiel-Bułecka przekazał smutną informację. Miał być koncert, a tu takie wieści

Dopiero co pisaliśmy o tym, że Andrzej Piaseczny był zmuszony odwołać swoje koncerty. Teraz ta sama sytuacja zdarzyła się w przypadku zespołu Zakopower. O wszystkim poinformował lider, Sebastian Karpiel-Bułecka. Opublikował wyjaśnienia około godziny 15. Koncert miał się rozpocząć o 19 w Lublinie. Jak się okazało, artysta zachorował. Parę godzin przed występem wyszło na jaw, że nie będzie w stanie zaśpiewać. "Niestety gardło odmówiło posłuszeństwa, nie spotykamy się dziś z wami w Lublinie. Robimy wszystko, żeby zdrowie wróciło! Przekładamy dzisiejszy koncert na niedzielę 22.12. Wszystkie bilety zachowują ważność. Przepraszamy was za niedogodności, postaramy się o najbardziej wigilijny nastrój 22.12! Do zobaczenia!" - napisał na swoim profilu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Paulina Krupińska się odpaliła. Bez makijażu i w wałku śpiewa z mężem. Fani szaleją

Sebastian Karpiel-Bułecka nazywa się zupełnie inaczej. Mało kto wie, jakie jest jego prawdziwe imię

Jakiś czas temu na jaw wyszły interesujące fakty na temat Sebastiana Karpiela-Bułecki. Okazało się, że muzyk nie posługuje się swoim pierwszym imieniem. Od lat używa drugiego imienia. Artysta przyznał się do tego podczas wywiadu z "Vivą!". Lider zespołu Zakopower to tak naprawdę Łukasz. "Nikt się nigdy do mnie tak nie zwracał. Zawsze mówili do mnie Sebastian i tak już zostało. Łukasz kompletnie do mnie nie pasuje" - wyznał piosenkarz w rozmowie. Muzyk dodał, że ma w planach zmienić imię w dokumentach. Musi jednak uzbroić się w cierpliwość. Nie da się ukryć, że formalności urzędowe to długi proces. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.