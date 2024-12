Jakub Rzeźniczak poruszony śmiercią byłej partnerki. Dodał wpis

17 grudnia na profilu wydawnictwa Prószyński Media na Facebooku pojawił się wpis, w którym poinformowano o śmierci 35-letniej Eweliny Ślotały. "Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Eweliny Ślotały, naszej autorki. Jej książki 'Żony Konstancina', 'Kochanki Konstancina', 'Rozwódki Konstancina', 'Matki Konstancina' znalazły liczne grono wiernych czytelniczek. (...) Wyrażamy głęboki żal z powodu przedwczesnej śmierci, przekazujemy wyrazy współczucia Najbliższym" - przekazano. Na odejście pisarki zareagował Jakub Rzeźniczak, który niegdyś był z nią w związku.

Jakub Rzeźniczak wspomniał o śmierci Ślotały. To napisał

Po ujawnieniu informacji o śmierci Eweliny Ślotały głos zabrał Jakub Rzeźniczak. Piłkarz pożegnał byłą partnerkę poprzez opublikowanie kilku słów na InstaStories. "Dziś dotarła do nas informacja o śmierci Eweliny Ślotały. Przyjmijcie nasze kondolencje" - przekazał.

Ewelina Ślotała była przed laty związana z Rzeźniczakiem i jako jedna z niewielu jego byłych partnerek wypowiadała się o nim dobrze. "Uwierz mi, że Kuba to naprawdę dobry człowiek – nie tylko świetny kochanek, ale też wspaniały przyjaciel. Jest empatyczny, ciepły i zawsze można na niego liczyć. Ma po prostu słabość do kobiet, a one widząc te wszystkie jego zalety, lgną do niego. Każdej wydaje się, że będzie tą jedyną i wierzy, że jej na pewno nie zdradzi. On potrafi zaczarować kobietę. Ma w sobie taki urok, że hej" - mówiła niegdyś w rozmowie z Plejadą.

Tak Ślotała poznała Rzeźniczaka. Nie wiedziała, że jest sławny

Ewelina Ślotała była swego czasu modelką. W czasie, gdy poznała Rzeźniczaka ten nie był jeszcze znany ze swoich miłosnych wybryków. "Poznałam Kubę przez totalny przypadek. Zaczepił mnie i zaprosił na randkę do pierogarni na Starym Mieście w Warszawie. Cały Kuba! (śmiech) Nie interesowałam się sportem, więc nie miałam pojęcia, że jest piłkarzem. Po kilku spotkaniach zaczął opowiadać mi o tym, że gra w Legii. Stwierdziłam, że fajnie, że ma jakąś pasję i kopie piłkę. Ale kompletnie nie docierało do mnie to, że jest kimś znanym" - mówiła w wywiadzie dla Plejady Ślotała.