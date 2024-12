Anna Lewandowska uwielbia, kiedy twarz jest rozświetlona za pomocą makijażu. Używa nie tylko kremu z drobinkami, ale także rozświetlającego bronzera. Poza kremami stawia na dobre kosmetyki kolorowe, które zaprezentowała w najnowszej rolce. Całemu procesowi przyglądał się jej ukochany mąż. Sami spójrzcie na jego minę!

Zobacz wideo Minge o stylu Lewej. Szczera opinia

Anna Lewandowska pokazuje codzienny makijaż. "Mistrz drugiego planu, szacun"

"Glow make up - czyli tak, jak lubię! Ale podstawa to - dobre oczyszczenie cery, nawilżenie i przygotowanie jej do makijażu. Którego z tych produktów też używacie, a jaki same byście poleciły? Piszcie w komentarzach!" - napisała Lewandowska pod najnowszą rolką. Jej makijaż stanowi zaledwie kilka produktów, które dają bardzo naturalny i rozświetlony efekt. Sam proces wykonywania takiego looku nie był zaskoczeniem dla fanów Lewej. Show skradł jej mąż, który pojawił się w tle na początku nagrania. Wyglądał na rozbawionego. "Mistrz drugiego planu, szacun" - czytamy komentarz fanki, która zauważyła Roberta Lewandowskiego. Inni są pod wrażeniem makijażu Lewej, który podkreślił, a nie przerysował jej urody.

Anna Lewandowska codziennie dba o pielęgnację cery. Oto jej zasady

Swego czasu Lewa opowiedziała w "Dzień dobry TVN" o tym, jak dba o swoją skórę. - Kluczowy jest demakijaż, oczyszczenie cery, nawilżenie oraz odbudowa bariery hydrolipidowej. Często też wspominam o tym, jak ważne jest używanie kremów z SPF, szczególnie wtedy, kiedy jest trochę słońca, a nawet jak go nie ma, to też warto o nim pamiętać. Stosuję także maski oczyszczające oraz, co bardzo lubię, rolowanie twarzy - wyznała. Na taką bazę można nałożyć rozświetlające kosmetyki. Co więcej - trenerka zdradziła, jak pielęgnuje ciało. Masaż szczotką to dla niej krok obowiązkowy. - Pamiętajmy, że ciało powinno być szczotkowane na sucho, by pozbyć się martwego naskórka. Masujemy ciało okrężnymi ruchami, w stronę serca, z dołu do góry. Szczotkowanie dobrze wpływa na krążenie, zlikwidowanie cellulitu, więc jeśli będziemy systematycznie wykonywać tego typu zabiegi, a do tego dołączymy trening i nawadnianie, to efekty będą bardzo szybko widoczne - powiedziała.