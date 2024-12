Medycyna estetyczna staje się coraz powszechniejsza, a jej rozwój sprawia, że wykonania niektórych zabiegów niemal nie da się dostrzec okiem laika. Wiele osób wciąż ciekawi jednak, co robią celebrytki, aby zachować młodzieńczy wygląd i opóźnić procesy starzenia. Poprosiliśmy więc o pomoc doktorantkę i ekspertkę w dziedzinie medycyny estetycznej Angelinę Konkol. Specjalnie dla Plotka ocenia, w jakim celu gwiazdy odwiedzają gabinety medycyny estetycznej i czy rzeczywiście wszystkie z niej korzystają.

Beata Kozidrak stosuje zabiegi na kurze łapki, podobnie jak Monika Olejnik

Zdaniem Angeliny Konkol efekty profesjonalnych zabiegów można podejrzeć u Beaty Kozidrak. Ekspertka uważa, że wokalistka decyduje się na redukcję zmarszczek, a także poprawia lekko usta. - Beata poddała się zabiegom z toksyną botulinową na czoło i kurze łapki, a jej policzki oraz dolna część twarzy zostały wymodelowane kwasem hialuronowym. Delikatne powiększenie ust dodatkowo podkreśliło jej wygląd - mówi nam ekspertka. Zdaniem Konkol na zabieg z użyciem toksyny botulinowej na czoło i kurze łapki zdecydowała się również Monika Olejnik. To nie wszystko, co dostrzegła u dziennikarki. - Jej policzki zostały wymodelowane wypełniaczami, co poprawiło owal twarzy. Delikatnie zostały wypełnione też usta i okolica oczodołowa - wylicza.

Edyta Górniak i Anna Lewandowska niwelują bruzdy nosowo-wargowe

Angelina Konkol dość długą listę zabiegów wymieniła w kontekście Edyty Górniak. - Modelowanie policzków, skroni i doliny łez, a także niwelacja bruzd nosowo-wargowych oraz wolumetria i zastosowanie nici liftingujących - wymienia, zaznaczając, że rezultatem jest poprawa owalu twarzy, a także "efekt dolnego liftingu". Zdaniem ekspertki Górniak jest częstą klientką gabinetów i poddaje się także regularnym zabiegom. - Prawdopodobnie takim jak laser frakcyjny CO2, technologia HIFU czy Zaffiro - mówi Plotkowi. - W połączeniu ze stymulatorami tkankowymi gwarantują napiętą, gładką i promienną skórę - dodaje. Ekspertka zauważyła efekty zabiegów także u Anny Lewandowskiej. Na co stawia trenerka? Zdaniem Angeliny Konkol podobnie jak Górniak wypełnia bruzdy nosowo-wargowe. To jednak nie wszystko. - Anna korzysta z zabiegów takich jak subtelne modelowanie ust - mówi nam ekspertka. Uważa również, że dzięki kwasowi hialuronowemu jej policzki i broda zyskały naturalną objętość.

Toksyna botulinowa pozwoliła zniwelować zmarszczki mimiczne, a regularna mezoterapia oraz stymulatory tkankowe zadbały o odpowiednie nawilżenie i napięcie skóry

- wylicza Angelina Konkol. Pewnym zaskoczeniem jest na tej liście Agata Duda. Zdaniem ekspertki od medycyny estetycznej pierwsza dama w ogóle nie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, a stawia głównie na pielęgnację. - Ogranicza się głównie do regularnych wizyt u kosmetyczki oraz dbania o zdrowy styl życia - mówi Konkol. - Harmonia piękna i pewność siebie - dodaje. Zdjęcia wymienionych gwiazd znajdziecie w galerii na górze strony.