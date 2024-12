Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika Serowska 4 grudnia pochwalili się w mediach społecznościowych, że na świat przyszedł ich syn. Para nie podała wówczas, jakie imię wybrała dla chłopca. Pod fotografią pojawił się tylko inicjał R.H. 15 grudnia para zdradziła jednak imię pociechy. Okazało się, że wybrali dla malucha imię Romeo. O to czy taki wybór jest nietypowy zapytaliśmy polonistkę - Anetę Korycińską, która w sieci znana jest jako Baba od polskiego.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska wybrali imię dla syna. Internauci zaskoczeni. "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"

Imię Romeo zostało utrwalone w kulturze za sprawą najpopularniejszego dramatu Wilama Shakespeare'a "Romeo i Julia". Jak się okazuje, to włoskie imię w tym roku w Polsce zostało nadane jedyne sześciu noworodkom. Kiedy więc Marcin Hakiel i Dominika Serowska na Instagramie ogłosili, że ich syn nazywa się Romeo Hakiel, w sieci zawrzało. Internauci nie ukrywali zaskoczenia, a niektórzy kręcili nawet nosem. "Romeo? O mamo, co za krzywda dla dziecka", "Co to za imię?" "Romeo czy Romek po prostu?" - dopytywali. Serowska podkreśliła, że wybrała imię Romeo, bo "Romek to Roman". Jak lwica broniła też swojego wyboru, wskazując, że nie chciała dla syna przeciętnego imienia. "Witamy w Polsce. Najlepiej się niczym nie wyróżniać, bo jeszcze ktoś coś powie. Ja nie chcę tak żyć" - grzmiała celebrytka.

Polonistka o imieniu Romeo

O to czy faktycznie imię Romeo jest tak kontrowersyjne, zapytaliśmy polonistkę. Aneta Korycińska podkreśliła, że imię to faktycznie jest w naszym kraju nietypowe. Co ciekawe specjalistka wspomniała nie tylko o imieniu Romeo, ale również Romeo Junior. To jest równie rzadkie.

Według dostępnych danych z rejestru GOV oraz listy imion męskich w rejestrze PESEL (stan na dzień 19.01.2024 r.) imię Romeo nosi 292 mężczyzn, natomiast występuje także 13 przypadków imienia Romeo Junior. Dla porównania jedno z imion do niedawna uznawane za rzadkie - Nikodem - ma aż 65 048 nosicieli i było najczęściej nadawane chłopcom w 2024 roku

- powiedziała nam Baba od polskiego.

Na tym nie koniec. Korycińska uzupełniła swoją wypowiedź, wskazując na inne imię, które w Polsce jest nadawane dzieciom jeszcze rzadziej. - Romeo jest więc imieniem rzadkim, choć nie należy do grupy najrzadszych. Przykładowo imię Onufry, którym obdarzono 75 mężczyzn, jest nadawane jeszcze rzadziej. W polskich realiach Romeo wciąż można uznać za wybór niestandardowy, ale nie stanowi on wyjątku podobnego do imion występujących w naszym kraju zaledwie kilka lub kilkanaście razy - usłyszeliśmy.