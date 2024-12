Dorota Wellman z zaskakującym wyznaniem. Jest gotowa na najgorsze

Codziennie dochodzą do nas niepokojące informacje z krajów ogarniętych konfliktami. Dorota Wellman śledzi sytuację na bieżąco i jest przygotowana na każdy scenariusz. "Wierzę, że będzie dobrze, a gdyby dobrze nie było, jestem przygotowana na różne sytuacje kryzysowe" - mówiła w najnowszym wywiadzie dla "Zwierciadła". Co miała na myśli?

Dorota Wellman bierze pod uwagę każdy scenariusz. Wszystko ustaliła już z rodziną

Dziennikarka ma świadomość, że nie da się przygotować na wszystko. Wellman twierdzi jednak, że jeśli są sytuacje, które można przewidzieć, to lepiej pomyśleć o nich dużo wcześniej. "Mam np. zapasy, bo wystarczy blekaut w Polsce, żebyśmy przepadli. Mam omówione ze swoimi bliskimi, co zrobimy, kiedy zdarzy się sytuacja krytyczna. Wiemy, jak się zachować, wiemy, co zrobić z pieniędzmi" - zaczęła. Jednocześnie prezenterka podkreśliła, że nie zamierza popadać w paranoję. "Jesteśmy przygotowani na bardzo różne scenariusze, ale nie wałkujemy ich, nie międlimy, nie mówimy o nich wielokrotnie, bo to tylko stres napędza. Słuchamy ludzi mądrych i staramy się ich rady wcielać w życie, w swój 'plan ratunkowy'. (...) Wojna była jedną ze spraw, które omówiliśmy. Co będzie z nami, co może się wydarzyć, przygotowaliśmy się na miarę naszych możliwości - dodała.

Dorota Wellman niedawno przeszła zabieg, który odmienił jej życie

Jakiś czas temu Wellman zamieniła się rolami z prowadzącymi "Dzień dobry TVN" i usiadła na fotelu dla gości. Dziennikarka otwarła się na temat swoich problemów z sercem. Pierwsze objawy dolegliwości miały nastąpić po zachorowaniu na COVID-19. - Wydawało mi się, że wyszłam z tego bez szwanku. Po półtora miesiąca pojawiło się migotanie przedsionków - tłumaczyła. Konieczne było poddanie się ablacji serca. -To jest mało inwazyjny zabieg, który odbywa się przy pełnej świadomości. Albo się mrozi, albo się podgrzewa. Na miejscu, gdzie impuls źle działał, robi się blizna i powoduje, że nie ma już migotania przedsionków. Ja jestem nowym człowiekiem. Wróciłam do wszystkich sprawności - wyjaśniła.