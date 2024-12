Sandra Kubicka niedawno poinformowała fanów, że ostatnie dni były dla niej wyjątkowo trudne. Modelka musiała pogodzić nadzorowanie budowy domu z chorobą. Jak sama podkreśliła, zjadła coś, czego nie powinna i zmagała się z ostrym zatruciem pokarmowym. - Ja absolutnie umieram, ale pokażę wam, żeby rozproszyć myśli i nie myśleć o tym, co się dzieje - mówiła na InstaStories relacjonując postępy w budowie domu. Kubicka przyznała, że nigdy w życiu nie miała takiego zatrucia, a mimo bardzo złego stanu musiała zająć się dzieckiem i nie mogła liczyć na pomoc męża. Wygląda na to, że Baron postanowił się z tego publicznie wytłumaczyć. Zobaczcie, co napisał na InstaStories.

Sandra Kubicka pod kroplówką, a Aleksander Baron się tłumaczy. "Spałem 1,5 h"

Sandra Kubicka podzieliła się z fanami swoimi podejrzeniami. Według niej do zatrucia doszło podczas kolacji urodzinowej Barona. Stan modelki był tak słaby, że musiała trafić pod kroplówkę. "Dzień dobry! Kroplówka postawiła mnie na maksa na nogi, tylko nie jadłam nic od 36 godzin i jestem głodna, ale boję się cokolwiek zjeść. Lecę na sesję!" - ogłosiła na Instagramie. Aleksander Baron o zatruciu żony napisał w swojej ostatniej publikacji na InstaStories. Dlaczego nie mógł jej pomóc w opiece nad dzieckiem? Jak sam podkreślił w związku z budową domu i koncertami Afromental ma wyjątkowo napięty grafik. "Co za dzień co za noc..." - zaczął.

Żona zatruta w trasie, ja całą noc pakowałem obie kuchnie, spałem 1,5 h. Od rana na budowie i prosto na próbę Afromental przed jutrzejszym koncertem, którą kończymy o 22. Przy życiu trzyma mnie matcha i wszystko co ma chlorofil

- napisał na InstaStories.

Sandra Kubicka zapowiedziała ważny komunikat

Ostatnio coraz częściej mówi się o rzekomym kryzysie w związku Kubickiej i Barona. Modelka nie dementuje tych plotek, za to podkreśla na InstaStories, że to ona głównie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Część jej obserwatorów przez tego typu treści spekuluje, że może mieć to za złe swojemu partnerowi. Ostatnio modelka powiedziała tajemniczo, że w styczniu wyda ważny komunikat. Czyżby dotyczył życia prywatnego, a może sfery biznesowej? Czas pokaże.